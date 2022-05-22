23 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Mayıs Pazartesi için günlük burç yorumları...



23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz yorgun hissetseniz de genel olarak iyimser ve umutlusunuz. Yöneticiniz Mars ile Plüton pozitif etkileşimde. Yalnız vakit geçirmekten keyif alırken bazı kararlarınızı da uygulamaya koymak için hazırlanabilirsiniz.

BOĞA BURCU -23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür burcunuza geçiş yapıyor. Önümüzdeki haftalarda hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Esnek olup konfor alanınızdan çıkarak bu dönemi avantaja çevirebilirsiniz. Bugün ise sosyal hayatınız aktif.

İKİZLER BURCU - 23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde iş gündeminiz yoğun olabilir. İş ortamınızda kendinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Büyük projelere imza atabilirsiniz, bunlar size oldukça iyi kazanç da getirebilir. Risk almaktan korkmayın.

YENGEÇ BURCU - 23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dair daha umutlu ve pozitif hissederek haftaya başlayabilirsiniz. Hedeflerinize yönelik olarak harekete geçin, sadece karar aşamasında kalmayın. Özellikle yurt dışıyla ilgili alanda gökyüzü sizi destekliyor.

ASLAN BURCU -23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Güneş ile Jüpiter pozitif etkileşimde. Ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç veya ödeme gibi alanlarda inisiyatif alabilir, harekete geçebilirsiniz. Cesur olun ve bir adım atın, gerisi gelecek.

BAŞAK BURCU -23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken odak noktanız ilişkiniz olacak. Gökyüzünün enerjisi destekleyici. İlişkiyi geleceğe taşıyacak bir adım atabilirsiniz. Yalnızsanız yeni tanıştığınız birinden etkilenebilir ve hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Plan program yapmak, bazı düzenleme ya da organizasyon işleriyle ilgilenmek için enerjiniz yüksek olabilir. Bir diyete ya da spor programına başlangıç yapmak için gökyüzü enerjileri destekleyici.

AKREP BURCU -23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken odak noktanız aşk ve ilişkiler olacak. Yöneticiniz Mars ile Plüton pozitif etkileşimde. Yeni bir romantik ilişkiye adım atmanız mümkün. Hızlı bir tanışma ve flört başlangıcı söz konusu olabilir.

YAY BURCU - 23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde evinizle veya ailenizle ilgili gündemleriniz olabilir. Yöneticiniz Jüpiter ile Güneş pozitif etkileşimde olacak. Kendinizi daha net ifade edebilirsiniz. Daha büyük bir eve taşınmak gibi bir planınız varsa şans sizden yana.

OĞLAK BURCU - 23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir seyahat planı yapabilir, hatta hemen yola çıkabilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitim varsa, bir sözleşme yapacaksanız girişimde bulunmak için ideal bir gün. Sürpriz gelişmeler de olabilir.

KOVA BURCU -23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Gökyüzü genel olarak oldukça destekleyici. Kazançlarınız ya da yatırımlarınızla ilgili karar almak ve adım atmak için günü değerlendirebilirsiniz.

BALIK BURCU -23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Gökyüzünün enerjileri oldukça destekleyici. Enerjiniz yükseliyor, motivasyonunuz artıyor, moral depoluyorsunuz. Yeni planlar yapabilir, çok hızlı düşünebilir ve kararlar alabilirsiniz.

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