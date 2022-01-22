23 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Ocak 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Ocak Pazar için günlük burç yorumları...

23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün genelinde odağınız ilişkiniz olabilir. Yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bazı anlaşmazlıkların yaşanması mümkün. Karşı tarafla empati yapmak, iletişim dilinize dikkat etmek önem taşıyor

BOĞA BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız işleriniz olabilir. Evde yapmanız gereken düzenleme işleriyle de ilgilenmeniz gerekebilir. Partnerinizle aranızda iletişim problemlerinin çıkması mümkün.

İKİZLER BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün genelinde odak noktanız ilişkiniz olacak. Yöneticiniz Merkür Güneş ile kavuşuyor. Bazı anlaşmazlıkların yaşanması mümkün. Geçmişteki konular tekrar gündeme gelebilir. İletişim dilinize dikkat etmelisiniz

YENGEÇ BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içerisinde geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi ve rahatsızlık yaratması mümkün. Bugün evinizde ve mutfağınızda düzenleme, organizasyon gibi işlerle ilgilenmek sizi rahatlatabilir.

ASLAN BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Güneş Merkür ile kavuşuyor. Yakın çevrenizdeki kişiler ya da akrabalarınızla aranızda gerginlik ve eski konuların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. İletişim problemleri yaşanabilir.

BAŞAK BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftayı parasal konularla ilgili bir gündemle kapatabilirsiniz. Bu süreçte bir karar almaktan uzak durmanızda yarar var. Var olan kaynaklarınızı değerlendirme yönünde planlar yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Projeleriniz ve planlarınızla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bunları yazılı hale getirmenizde ve şimdilik bir adım atmamanızda yarar var.

AKREP BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü sosyal ortamlardan uzak kalıp kendinizle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Genel olarak kafanızın karışık ve ruh halinizin dalgalı olduğu bir gün olabilir. Yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü arkadaşlarınızla geçirebilir, sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Geçmiş konular gündeme gelebilir ve gerilime neden olabilir. İletişim dilinize dikkat etmeniz önem taşıyor.

OĞLAK BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde toparlamanız gereken işleriniz olabilir. Kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz, dinlenmeye de zaman ayırmaya çalışın. Geçmişteki bazı konular aklınıza tekrar gelebilir.

KOVA BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe yönelik hayalleriniz ve planlarınızla ilgili olarak düşünebilir, geçmiş tecrübelerinizi tekrar gözden geçirebilir ve umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Biraz dinlenmeye, akışta kalmaya çalışın.

BALIK BURCU - 23 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kaygılı ve gergin hissedebileceğiniz bir gün. İlgilenmeniz gereken parasal krizler de söz konusu olabilir. İlişkinizle ilgili olarak ise geçmişteki konuların gündeme gelmesi mümkün. Akışta kalmaya çalışın.

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