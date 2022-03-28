29 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Mart 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Mart Pazartesi için günlük burç yorumları...



29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz yalnız kalma ihtiyacı duymanız mümkün. Çalışıyorsanız odaklanma güçlüğü çekebilirsiniz. Sakin ilerleyin, kendinize zaman ayırın. Sezgilerinizi güçlü olarak hissedeceksiniz.

BOĞA BURCU - 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal hayatınızda hareketlilik söz konusu olabilir. Yeni kişilerle tanışabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Onlara ilham verebilir, yol gösterebilirsiniz. Genel olarak iyi hissedeceğiniz bir gün.

İKİZLER BURCU - 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizle ilgili konulara odaklanmakta zorlanabileceğiniz bir gün. Gerçekleri gözden kaçırma ya da fazla hayalci davranma eğiliminiz olabilir. Kariyer konularında önemli kararlar almamanızda fayda var.

YENGEÇ BURCU - 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

: Yurt dışı bağlantılı işleriniz ya da gündeminizde varsa eğitim konularıyla meşgul olabilirsiniz. Önemli kararlar almamanızda fayda var. Gerçekleri gözden kaçırabilir, fazla hayalci davranabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, borçlar ya da ödemeler konularında gündemleriniz olabilir. Yeniay yaklaşırken hayatınızda çözmeniz gereken krizli durumlar ortaya çıkabilir. Bugünlerde önemli kararlar almayın.

BAŞAK BURCU -29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz ya da partnerinizle ilgilenebilirsiniz. Genel olarak kendinizi duygusal hissedebilir, romantik bir gün geçirebilirsiniz. Bazı konularda daha esnek olmayı ve akışa bırakmayı deneyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerinizde değişiklikler yapmak için yeni ilham kaynakları bulabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Dalgınlık ya da unutkanlık nedeniyle ufak tefek sorunlar çıkabilir.

AKREP BURCU - 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkiniz odağınızda olabilir. Genel olarak duygusal hissedebilir, partnerinizle omantik bir gün geçirebilirsiniz. Bazı konulara daha farklı bir perspektiften bakmayı, akışa bırakmayı deneyebilirsiniz.

YAY BURCU - 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ailenize ve evinize daha çok vakit ayırabilirsiniz. Aile içi ilişkiler yumuşayabilir. Evinizle ilgili önemli kararlar almamaya çalışın. Bazı gerçeklerin farkına varamayabilir, yanılabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim ya da seyahat konuları gündeminize gelebilir. Önemli kararlar almamaya, biraz zaman vermeye çalışın. Kardeşlerinizle ya da yakınlarınızla ilgilenmenizi gerektiren bir gündeminiz de olabilir.

KOVA BURCU - 29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminize gelebilir, belirsizlikler nedeniyle kararsızlık yaşayabilirsiniz. Daha ciddiyetle yaklaşmanız gereken konular için biraz beklemenizde fayda var. Gerçekleri göremeyebilirsiniz.

BALIK BURCU -29 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine başlıyor. Hayatınızla ilgili birçok konuda karar almak isteyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Daha fazla hayal kurabilir, fikirlerinizi hayata geçirme yönünde motive olabilirsiniz.

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