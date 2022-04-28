29 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..
Haftanın beşinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cuma günü burçlara neler getiriyor? 29 Nisan 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 29 Nisan 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Nisan 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Nisan Cuma için günlük burç yorumları...
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29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Amaç ve hedeflerinize odaklısınız. Tutulma öncesinde hayattan istekleriniz, planlarınız ve projelerinizle ilgili netleşebilirsiniz. Geçmişi geride bırakın.
BOĞA BURCU -29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnız kalmak isteyebileceğiniz bir gün. İç dünyanızda yeni farkındalıklarınız olabilir. Tutulma öncesinde bilinçaltınız aktif olacak, rüyalarınıza dikkat edin. Size mesajları olduğunu fark edebilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal etkinliklere katılabilir ya da arkadaşlarınızla buluşabilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Eski tanıdıklarınızla da karşılaşmanız mümkün. Gerilimli durumlar söz konusu olabilir, ani tepkiler vermemeye dikkat edin.
YENGEÇ BURCU - 29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ya da kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Tutulma öncesi gergin ve sabırsız hissetmeniz mümkün. Geçmişteki deneyimlerinizden yararlanırsanız daha doğru kararlar alabilirsiniz.
ASLAN BURCU -29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işleriniz, yüksek öğrenim alanında gündemleriniz ya da seyahat planlarınız varsa yolunda gitmeyen bazı şeyler olabilir. Sabırlı olmaya çalışın. Geçmişte aldığınız kararlara farklı bir gözle bakabilirsiniz.
BAŞAK BURCU -29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Resmi kurumlarda işleriniz olabilir. Kredi, miras, borç-alacak gibi konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Önemli kararlar alacaksanız iyice düşündüğünüzden emin olun. Maddi krizler de söz konusu olabilir.
TERAZİ BURCU - 29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Tutulma öncesi partnerinizle ilişkinizle ilgili konuşmak, netleştirmek istediğiniz konular varsa gündeme getirebilirsiniz; ancak geçmiş defterleri açmamaya dikkat edin. İçinize attığınız bazı duygular dışavurabilir.
AKREP BURCU - 29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı düzene koymak üzere adımlar atabilirsiniz. Bir dönüşüm sürecindesiniz, geçmişten aldığınız derslerle ilerleyin. Sağlığınıza dikkat edin, öfke patlamalarına ya da aşırı stres altında olmaya müsait bir gün.
YAY BURCU - 29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutulma öncesi partnerinizle ilişkinizle ilgili konuşmak, netleştirmek istediğiniz konular varsa gündeme getirebilirsiniz; ancak geçmiş defterleri açmamaya dikkat edin. İçinize attığınız bazı duygular dışavurabilir.
OĞLAK BURCU - 29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev alım-satım, kiralama ya da taşınma gibi süreçleriniz varsa karar alabilirsiniz. Aile içinde geçmiş konular gündeme gelebilir, dengeleri sağlayan kişi siz olabilirsiniz. Yöneticiniz Satürn’den destek alıyorsunuz.
KOVA BURCU - 29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki kişilerle veya kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Sabırlı olmanız ve öfke yönetiminize dikkat etmeniz önem taşıyor. Geçmiş konuları tekrar açmamanızda fayda var.
BALIK BURCU -29 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda önemli kararları biraz bekletmenizde fayda var. Risk almayın, iç sesinizi dinleyin. Zamanla kendiliğinden akışa geçebilir. İçsel olarak ise tutulma öncesi kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz.
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