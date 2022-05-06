7 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın altıncı günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cumartesi günü burçlara neler getiriyor? 7 Mayıs 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 7 Mayıs 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Mayıs Cumartesi için günlük burç yorumları...
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7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Mars’ın Güneş’le pozitif etkileşimi var. Hafta sonuna evinizde keyif yaparak başlamak isteyebilir, öğleden sonrayı da partnerinizle geçirebilirsiniz. Romantizm yoğun olduğu bir gün olabilir.
BOĞA BURCU -7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakınlarınızla ve ailenizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Özellikle yeme-içme ya da eğlence odaklı aktiviteler yapabilirsiniz. Evinizde yapmak istediğiniz işler varsa onlara başlamak için de uygun bir gün.
İKİZLER BURCU - 7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakınlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebileceğiniz, güzel enerjileri olan bir gün. Günün erken saatlerinde parasal bazı meseleler de çözüme kavuşabilir, rahat bir akışa geçebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay öğleden sonraya dek burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz oldukça yüksek. Aklınıza parlak fikirler gelebilir. Öğleden sonra saatlerinde biraz fazlaca harcama yapabilirsiniz.
ASLAN BURCU -7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna sakin bir şekilde başlayabilirsiniz. Öğleden sonra ise Ay sizin burcunuza geçiyor ve enerjiniz yükseliyor. Yöneticiniz Güneş’le Mars arasında pozitif etkileşim var. Sosyalleşmek ve keyifli zaman geçirmek için güzel bir gün.
BAŞAK BURCU -7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna başlarken arkadaşlarınızla bir araya gelmek, bir kahvaltıda buluşmak sizi mutlu edebilir. Öğleden sonrayı ise kendinize vakit ayırarak, biraz daha sakin bir şekilde geçirmek isteyebilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Hafta sonuna başlarken öncelikle halletmeniz gereken bazı işleriniz olabilir. Öğleden sonra ve akşam saatlerini ise sosyalleşerek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.
AKREP BURCU - 7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir yurt dışı seyahati planlayabilir, bazı ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Gündeminizden uzaklaşma isteğiniz yoğun. Uzun yürüyüşler için de güzel bir gün. Akşama doğru halletmeniz gereken bazı işler çıkabilir.
YAY BURCU - 7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün erken saatlerinde parasal bazı meseleler çözüme kavuşabilirsiniz. Özellikle ortak kazançlarla ilgili rahat bir akışınız var. Öğleden sonra ise uzun bir yürüyüş yapıp gündeminizden uzaklaşmak size iyi gelebilir.
OĞLAK BURCU - 7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilk saatlerini partnerinizle keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Romantizm enerjisi yoğun olacak. Öğleden sonradan itibaren de parasal bazı meseleler çözüme kavuşabilir, rahat bir akışa geçebilirsiniz.
KOVA BURCU -7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilk yarısını planlama düzenleme işlerine ayırabilirsiniz. Ufak tefek sağlık sorunlarınız olduysa kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Öğleden sonra ve akşam saatlerini ise partnerinizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.
BALIK BURCU -7 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilk yarısını partnerinizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Özlediğiniz romantizmi yaşayabileceğiniz bir gün. Öğleden sonrayı ise evinizde çeşitli düzenleme ve organize etme gibi işlere ayırabilirsiniz.
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