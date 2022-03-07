8 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..
Haftanın ikinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 8 Mart 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 8 Mart 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Mart 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Mart Salı için günlük burç yorumları...
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8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ağırlıklı olarak ödemeleriniz, yatırımlarınız ya da harcamalarınızla ilgili yapmanız gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde sürpriz bir seyahat fırsatıyla karşılaşabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor olacak. Önemli plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. Bunlarla ilgili kararlar almak için gündüz saatlerini değerlendirebilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde yalnız kalmak isteğindesiniz. Düşüncelerinize ve duygularınıza odaklanmış durumdasınız. Sezgilerinizi daha net duyabileceğiniz bir gün. Bir dönüşüm döneminde olabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündüz saatlerinde sosyal olabilir, yoğun bir toplantı ya da etkinlik trafiği yaşayabilirsiniz. Arkadaş buluşmaları söz konusu olabilir. Akşam saatlerinden itibaren ise iç dünyanıza çekilebilirsiniz.
ASLAN BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündüz saatlerinde yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Kariyer konularıyla ilgili bir dönüşüm ya da önemli kararlar vermenin eşiğinde olabilirsiniz. Ancak odaklanmanız gerekiyor, bugün biraz zorlanabilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyunca yurt dışı bağlantılı işler ya da seyahat konularıyla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Beklediğiniz gelişmeler varsa ilerleme kaydedebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru işleriniz yoğunlaşabilir.
TERAZİ BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Borç ve ödemeler, ortak yatırımlar ya da kazançlarla ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Beklediğiniz gelişmeler varsa ilerleme kaydedebilirsiniz. Akşam saatlerinde bir seyahat gündeme gelebilir.
AKREP BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişki, evlilik ya da ortaklık konuları gündeminizde olacak. Beklediğiniz bazı adımlar atılabilir. Partnerinizle iletişim kurmak için gündüz saatleri daha ideal olacak. Akşam saatleri biraz krizli olabilir.
YAY BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rutin işleriniz ve görevlerinizle ilgilendiğiniz yoğun bir gündeminiz olabilir. Bazı konulara odaklanmakta ya da karar almakta zorlanabilirsiniz. Koşuşturmaca içinde sağlığınızı ihmal etmeyin.
OĞLAK BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Partnerinizle ya da çocuklarınız varsa onlarla ilgilenebilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek için de uygun bir gün. Akşam saatlerinde odağınız işlerinize kayabilir.
KOVA BURCU - 8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aileniz ya da evinizle ilgilenebileceğiniz bir gün. Özellikle gündüz saatlerinde evinizde yapmanız gereken işleri tamamlamanız iyi olabilir. Akşam saatlerini ise partnerinize ayırabilirsiniz.
BALIK BURCU -8 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitim alıyorsanız gündüz saatlerinde yoğun çalışmanız gerekebilir. Ancak odaklanma güçlüğü yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerini ailenize ayırabilir, keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Ya da evinizde yapmanız gereken işler çıkabilir.
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