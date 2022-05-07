8 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Mayıs 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Mayıs Pazar için günlük burç yorumları...



8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü partnerinize ayırabilir, eğlenceli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde beklenmedik gerginlikler yaşamanız mümkün. Sakinliğinizi korumanız, ani tepkiler vermemeniz önemli.

BOĞA BURCU -8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftayı bitirirken ailenizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Özellikle yeme-içme ya da eğlence odaklı aktiviteler yapabilirsiniz. Evinizde yapmak istediğiniz işler varsa onlarla da ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakınlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebileceğiniz bir gün. Özellikle yeme-içme ya da eğlence odaklı aktiviteler yapabilirsiniz. Bir seyahat planlayabilirsiniz ancak bazı beklenmedik aksaklıklar yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU - 8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Keyfi harcamalar yapabileceğiniz bir gün. Özellikle yeme-içme odaklı ve eğlenceli aktiviteler için para harcayabilirsiniz. Vermeyi seven doğanızdan dolayı ipin ucu biraz kaçabilir dikkatli olun.

ASLAN BURCU -8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Enerjiniz yüksek, haftayı eğlenip sosyalleşerek keyifli bir şekilde kapatabilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde ani çıkışlar yapabilirsiniz, tepkilerinizi kontrol etmeye özen gösterin.

BAŞAK BURCU -8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü kendinize ayırarak, sakin bir şekilde geçirmek isteyebilirsiniz. Bolca düşünebilir, yazabilir ya da okuyabilirsiniz. Yeni farkındalıklar kazanabileceğiniz bir gün. Yöneticiniz Merkür sizi destekliyor.

TERAZİ BURCU - 8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Haftanın son gününü bolca sosyalleşerek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Özellikle yeme-içme odaklı ve eğlenceli aktiviteler için uygun bir gün.

AKREP BURCU -8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni hafta başlamadan halletmeniz gereken bazı işler çıkabilir. Telefon görüşmeleri ya da planlamalar yapmanız gerekebilir. Ancak çalışmak keyfinizi kaçırabilir. Kendinize de vakit ayırmaya çalışın.

YAY BURCU - 8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftayı kapatırken evden çıkmak, uzun bir yürüyüş yapıp gündeminizden uzaklaşmak size iyi gelebilir. Bugünlerde uzaklara gitme isteği duyabilirsiniz. Bir yurt dışı seyahati planı yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde olabilir. Özellikle ortak kazançlar, krediler, borç ya da ödemelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde tatsız gelişmeler yaşayabilirsiniz, olayları sakince analiz etmeye çalışın.

KOVA BURCU -8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü partnerinizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde enerji değişebilir, ani tartışmalar ya da gerginlikler yaşamanız mümkün. Sakinliğinizi korumanız önemli.

BALIK BURCU -8 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü evinizde çeşitli derleme toplama, düzenleme ve organize etme işlerine ayırabilirsiniz. Günlük rutinlerinizi yeniden planlamak, diyet ya da spora başlamak üzere ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz.

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