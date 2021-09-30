1 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 1 Ekim 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Ekim cuma günlük burç yorumları...



1 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 1 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İlişkinizle ilgili olarak sakinliğinizi korumanız gereken bir gün. Olayların akışı öfkenizi tetikleyebilir. Gökyüzündeki sert açılar bugün akışta kalmayı zorlaştırsa da sorunların büyümemesi için önemli.

BOĞA BURCU - 1 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Venüs ile Jüpiter arasında negatif etkileşim var. Aile içi sorunlar tırmanabilir ya da gündeme gelen bir sorun gereksiz büyüyebilir, tartışmalar uzayabilir. İnatlaşmaktan kesinlikle uzak durun.

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında negatif etkileşim var. Kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler çıkabilir. Ayrıca uzun vadede önemli olacak bir karar almayın.

Maddi konular gündeminize geliyor. Bugün abartılı harcamalar yapmamaya dikkat edin, bütçeniz negatif etkilenebilir. Dış görünümünüzle ilgili de önemli bir değişiklik yapmamanızda yarar var.

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Geleceğe dönük planlarınızla ilgili olarak önemli bir karar almayın. Hayatınızda birincil önemde olan kişilerle güç savaşlarına girmeyin, fevri davranmaktan uzak durun.

BAŞAK BURCU - 1 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında negatif etkileşim var. Biraz içedönük olabilir, hayata daha karamsar bakabilirsiniz. Yoga veya meditasyonu deneyin. Kimseyle tartışmayın, sakinliğinizi koruyun.

Yöneticiniz Venüs ile Jüpiter arasında negatif etkileşim var. Arkadaş grubunuzda ya da sosyal ortamlarda çıkan gerilimler tartışmalara neden olabilir ve olaylar büyüyebilir. Diplomatik tavrınızı ortaya koyun.

Yöneticiniz Plüton ile Merkür arasında bugün negatif etkileşim var. Kariyerinizle ilgili önemli bir karar almayın, herhangi bir sözleşmeye imza atmayın. Uzun vadede sizin için doğru karar olmayabilir.

Yöneticiniz Jüpiter ile Venüs arasında negatif etkileşim var. Uluslararası görüşmelerde ya da iletişimde blokajlar doğabilir. Bugün hiçbir risk almamaya çalışın. Bir seyahat planınız varsa erteleyin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarından görmek istediğiniz desteği göremeyebilir ve özellikle ortaklıklarda veya resmi işlerde gerilim yaşayabilirsiniz. Krizleri yönetebilmek için sakinliğinizi koruyun. Kendi doğrularınızda ısrar etmekten ise kesinlikle uzak durun.

KOVA BURCU 1 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili olarak sakinliğinizi korumanız gereken bir gün. Gökyüzündeki sert açılar akışta kalmayı biraz zorlaştırıyor. Olayların akışı gereksiz tartışmalar doğurabilir. Kendi doğrularınızda ısrar etmeyin.

Gökyüzündeki sert açıların akışta kalmayı zorlaştırdığı bir gün. Yoğun iş gündeminizin de etkisiyle gergin olabilirsiniz. Bugüne çalışma alanınızı düzenlemek gibi rahatlatıcı işlerle başlamak iyi bir fikir olabilir.

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