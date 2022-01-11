12 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Ocak Çarşamba için günlük burç yorumları...

12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Mars ile Neptün arasında zorlayıcı etkileşim var. Parasal konularda yanılgı, dolandırıcılık, yön kaybı gibi negatif etkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Yine parasal girişimlerde bloke olabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Hayallerinizle gerçekler çatışabilir ve bloke olmuş hissedebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi desteklediği için bugün sakin kalmanız durumunda negatif etkilerden korunabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ruhsal anlamda sıkıntılı, gergin hissedebileceğiniz bir gün. Hayal kırıklıkları, sıkıştırılmış ve baskı altında hissetmeniz mümkün. Gizli düşmanlara karşı uyanık kalmakta zorlanabilir ve zarar görebilirsiniz, dikkatli olun.

YENGEÇ BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlardan ya da arkadaşlarınızdan beklemediğiniz davranışlar görebilir ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bazı kişilerle aranıza mesafe koymanızda fayda var. Sınır çizmeyi öğrenmelisiniz.

ASLAN BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili blokajlar, yön kaybı, belirsizlikler yaşayabileceğiniz bir gün. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş sizi desteklediği için bugün sakin kalmanız durumunda gelişmeleri ileride avantaja çevirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim konuları ya da seyahatlerde blokajlar söz konusu olabilir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atmakta zorlanabilirsiniz. Gerçekçi olmanız ve endişeye kapılmadan sakince beklemenizde fayda var.

TERAZİ BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarından gelen parasal kaynaklarınızla ilgili belirsiz süreçler, blokajlar ya da yanıltıcı bilgiler söz konusu olabilir. Yöneticiniz Venüs’ün desteğiyle krizleri yönetebilirsiniz. Dengenizi korumaya çalışın.

AKREP BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzünün negatif etkileri ilişkinizle ilgili problemlere yol açabilir. Hayal kırıklıkları, yanılgılar ya da aldatılmalar söz konusu olabileceği gibi, yanlış duyumlar da alabilirsiniz. Sadece sezgilerinizi dinleyin, dış seslere karşı dikkatli olun.

YAY BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük akışınızda blokajlar olabilir, çalışmak ve üretmekte zorlanabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de sorunların çıkabileceği bir gün. Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin, bağışıklık sisteminizi güçlü tutun.

OĞLAK BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzünün negatif etkileri ilişki problemlerine yol açabilir. Hayal kırıklıkları, yanılgılar ya da aldatılmalar söz konusu olabileceği gibi, yanlış duyum da almış olabilirsiniz. Dış seslere kulaklarınızı tıkayın, ancak gerçekçi olun.

KOVA BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aileniz ve evinizle ilgili konularda blokajlar yaşayabilir, kararlarınızla ilgili adım atamayabilirsiniz. Ev içinde huzuru korumakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına karşı da dikkatli olun.

BALIK BURCU - 12 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Neptün ile Mars arasındaki negatif etkileşim sizi iletişimle ilgili konularda, kardeşlerinizle ilişkilerinizde zorlayabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, diyalog kuramayabilirsiniz. Zorlamamaya, akışta kalmaya çalışın.

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