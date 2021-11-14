15 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ilk günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Pazartesi günü burçlara neler getiriyor? 15 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 15 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları..
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 15 Kasım 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Kasım pazartesi günlük burç yorumları...
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15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Hedeflerinizle ilgili destek görmediğinizi hissedebilir, kendinizi motive etmekte zorlanabilirsiniz. Bazı kararlarınızı hayata geçirmek için uygun zaman olmayabilir.
BOĞA BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde biraz modunuz düşük olabilir. Hayatınızla ilgili sorgulamalar içine girebilirsiniz. Özellikle akşam saatlerini spiritüel çalışmalara ayırmak iyi gelecektir. Öfkenizin kaynağına bakmayı unutmayın.
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İKİZLER BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Farkına varmadan benmerkezci davranabilir, kırıcı konuşmalar yapabilirsiniz. Empatiye ve konuştuğunuz kadar dinlemeye özen gösterin.
YENGEÇ BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konularda zorlanabilirsiniz. Yöneticiniz ya da patronunuzla çatışmalar yaşanabilir ve krizler büyüyebilir. Destek görmediğinizi hissedebilirsiniz. Duygularınızı işe karıştırmamanız önem taşıyor.
ASLAN BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken yöneticiniz Güneş’in Jüpiter ile olumsuz etkileşimi var. Yurt dışı hedefleriniz, seyahatleriniz ya da eğitim konularıyla ilgili dikkatli adımlar atın. Abartılı büyümek, aşırı iyimser olmak size zarar verebilir.
BAŞAK BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde miras, ortak kazançlar ya da resmi kurumlardaki işlerinizle ilgili bazı krizler çıkabilir ve büyüyebilir. Ortaklıklarınızda desteklenmediğinizi hissedebilir, hatta zarar görebilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu haftaya ilişki konularına yoğunlaşan bir gündemle başlıyorsunuz. Evliliğiniz ya da ilişkinizde ego çatışmaları, güç savaşları söz konusu olabilir. Empati yeteneğinizi devreye sokma zamanı.
AKREP BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınıza maksimum özen gösterin. Ufak tefek sorunlar büyümeden önleminizi almanızda ve kontrollerinizi yaptırmanızda fayda var. Günlük rutinlerinizi de yeniden düzenlemeniz gerekebilir.
YAY BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Jüpiter’in Güneş’le gerilimli açısı ilişkinizde büyüyebilecek gerilimlere işaret ediyor. Zamana bırakmakta zorlanabilirsiniz ancak bugün herhangi bir sorunu çözmekte ısrarcı olmayın ve fevri davranmayın.
OĞLAK BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken ailevi konular gündeminize gelebilir, bazı krizler doğabilir. Kişisel isteklerinizle ailenizin beklentileri çatışabilir. Aile büyüklerinden destek görmediğinizi hissedebilirsiniz.
KOVA BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Farkına varmadan benmerkezci davranabilir, kırıcı olabilirsiniz. Empatiyle yaklaşmanız önem taşıyor.
BALIK BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konular gündeminize gelebilir. Abartılı harcamalardan, yüksek miktarda borç ya da kredi almak gibi kararlardan uzak durun. Para durumunuzu etkileyecek önemli bir girişimde bulunmayın.
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