15 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 15 Kasım 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Kasım pazartesi günlük burç yorumları...

15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Hedeflerinizle ilgili destek görmediğinizi hissedebilir, kendinizi motive etmekte zorlanabilirsiniz. Bazı kararlarınızı hayata geçirmek için uygun zaman olmayabilir.

BOĞA BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde biraz modunuz düşük olabilir. Hayatınızla ilgili sorgulamalar içine girebilirsiniz. Özellikle akşam saatlerini spiritüel çalışmalara ayırmak iyi gelecektir. Öfkenizin kaynağına bakmayı unutmayın.

Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Farkına varmadan benmerkezci davranabilir, kırıcı konuşmalar yapabilirsiniz. Empatiye ve konuştuğunuz kadar dinlemeye özen gösterin.

Kariyerinizle ilgili konularda zorlanabilirsiniz. Yöneticiniz ya da patronunuzla çatışmalar yaşanabilir ve krizler büyüyebilir. Destek görmediğinizi hissedebilirsiniz. Duygularınızı işe karıştırmamanız önem taşıyor.

Haftaya başlarken yöneticiniz Güneş’in Jüpiter ile olumsuz etkileşimi var. Yurt dışı hedefleriniz, seyahatleriniz ya da eğitim konularıyla ilgili dikkatli adımlar atın. Abartılı büyümek, aşırı iyimser olmak size zarar verebilir.

BAŞAK BURCU - 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde miras, ortak kazançlar ya da resmi kurumlardaki işlerinizle ilgili bazı krizler çıkabilir ve büyüyebilir. Ortaklıklarınızda desteklenmediğinizi hissedebilir, hatta zarar görebilirsiniz.

Bu haftaya ilişki konularına yoğunlaşan bir gündemle başlıyorsunuz. Evliliğiniz ya da ilişkinizde ego çatışmaları, güç savaşları söz konusu olabilir. Empati yeteneğinizi devreye sokma zamanı.

Sağlığınıza maksimum özen gösterin. Ufak tefek sorunlar büyümeden önleminizi almanızda ve kontrollerinizi yaptırmanızda fayda var. Günlük rutinlerinizi de yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

Yöneticiniz Jüpiter’in Güneş’le gerilimli açısı ilişkinizde büyüyebilecek gerilimlere işaret ediyor. Zamana bırakmakta zorlanabilirsiniz ancak bugün herhangi bir sorunu çözmekte ısrarcı olmayın ve fevri davranmayın.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ailevi konular gündeminize gelebilir, bazı krizler doğabilir. Kişisel isteklerinizle ailenizin beklentileri çatışabilir. Aile büyüklerinden destek görmediğinizi hissedebilirsiniz.

KOVA BURCU 15 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Farkına varmadan benmerkezci davranabilir, kırıcı olabilirsiniz. Empatiyle yaklaşmanız önem taşıyor.

Mali konular gündeminize gelebilir. Abartılı harcamalardan, yüksek miktarda borç ya da kredi almak gibi kararlardan uzak durun. Para durumunuzu etkileyecek önemli bir girişimde bulunmayın.

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