18 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 18 Ekim 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Ekim pazartesi günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



18 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 18 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Hedefleriniz, plan ve projelerinizle ilgili olarak harekete geçmek için motivasyonunuz artıyor. Adeta dönüşüm sürecine giriyorsunuz.

BOĞA BURCU - 18 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya biraz içe dönük olarak başlayabilirsiniz. Anlayamadığınız bir ruh halinde olabilirsiniz, çünkü bilinçaltınız aktif. Gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Mesajları doğru alabilirseniz önünüz daha açık olacak.

Arkadaşlıklarınız ve sosyal ilişkilerinizle ilgili bir gündemle haftaya başlıyorsunuz. İlişkileriniz Dolunay öncesi sınavdan geçiyor, öfke yönetiminize dikkat edin. İşinizle ilgili yeni bağlantılar kurabilirsiniz.

Kariyerinizle ilgili konularla haftaya başlıyorsunuz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, aldığınız bir teklif varsa değerlendirin. Kendi işinizi kurmak gibi planlarınız varsa harekete geçmeye hazır olun.

Haftaya başlarken gelecekle ilgili hayallerinize, hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Yurt dışına çıkmak, hatta yerleşmek gibi hayaller kurabilirsiniz. Bu gibi planlarınız varsa harekete geçmeye hazır olun.

BAŞAK BURCU - 18 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklıklarınız, başkalarıyla ortak kaynaklarınız ya da aldığınız desteklerle ilgili bir gündemle haftaya başlayabilirsiniz. Harekete geçmek için kendinizde enerji bulacaksınız. Yeni kararlar alabilirsiniz.

Haftanın ilk gününde ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Karşı tarafı anlamaya ve empati yapmaya çalışırken, bir yandan da kendinizden aşırı ödün vermemelisiniz. İlişkinizde denge kurmak yine size düşüyor.

Yoğun bir gündemle haftaya başlayabilir, rutin görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İş yaşam dengesini kurabilmek için planlı programlı olmaya özen gösterin. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

Bu haftaya başlarken gündeminizde aşk var. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, beklemediğiniz bir teklif alabilir ya da siz bir adım atabilirsiniz. Hayata iyimser bakıyorsunuz. İlişkiniz varsa birlikte güzel bir gün geçirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk günü ailenizle ilgili konular gündeme geliyor. Aileyi bir araya toplayan kişi olabilirsiniz. Taşınma, ev alım-satım gibi planlarınız varsa harekete geçmek için ideal bir dönem.

KOVA BURCU 18 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk günü kardeşleriniz ya da yakın çevre ilişkilerinizle ilgili bir gündem oluşabilir. Eğitim almayı düşünüyorsanız harekete geçmek için uygun bir süreçtesiniz. Kısa bir seyahat fırsatı doğabilir.

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Beklenmedik harcamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Kişisel gelişimle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz. Bu konularda çalışmalar yapabilir ya da bir terapiye başlayabilirsiniz.

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