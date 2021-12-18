19 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 19 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 19 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 19 Aralık pazar günlük burç yorumları...

19 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 19 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftanın bu son gününde gerçekleşecek olan Dolunay, eğitim ve iletişim süreçlerini gündeme getiriyor. Ayrıca yakın çevrenizle ilişkileriniz gündemde. İlişkilerle ilgili bir sorgulama sürecine giriyorsunuz.

BOĞA BURCU - 19 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay para evinizde gerçekleşiyor. Kendinizi güvence altına alma ihtiyacınız yoğun olacak. Koşulları değerlendirerek yeni bir plan yapabilir, kısıtlamalara gidebilirsiniz. Sağlam olmayan yatırımlarınızda kayıplar yaşamanız mümkün.

Ay sizin burcunuzda transitine devam ederken bugün Dolunay gerçekleşiyor. Hayatınızda şu an bulunduğunuz yeri, sahip olduklarınızı ve bundan sonra neler istediğinizi düşünebilir, bazı kararlar verebilirsiniz.

Dolunay’dan yoğun etki alabilir, içsel sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra ise Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve kararlarınızı netleştirebileceksiniz. Bunları yazılı hale getirmenizde yarar var.

Bugünkü Dolunay sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizi etkiliyor. Bazı kişiler yaşamınızdan çıkabilir ya da siz onlardan uzaklaşabilirsiniz. Hafta biterken biraz yalnız kalmaya ihtiyaç duyacaksınız.

BAŞAK BURCU - 19 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Dolunay kariyer evinizde gerçekleşiyor. İş yaşamınızda sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Maddi güvence ihtiyacınız ön plana çıkıyor. İş ilişkileriniz de önem kazanıyor.

Bugün gerçekleşecek olan Dolunay’da yüksek öğrenim ya da yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili bir karar vermeniz gerekebilir. Bazı konuların peşini bırakmak sizi rahatlatabilir. Yeni hayaller kurun, umut etmekten vazgeçmeyin.

Bugün gerçekleşecek Dolunay mali krizler getirebilir. Para kaybı, borçlar, iş partnerleriyle sürtüşmeler ve kopuşlar söz konusu olabilir. Gökyüzü bu krizden çıkabilmek için kendi kaynaklarınıza güvenmenizi hatırlatıyor.

Dolunay evlilik evinizde gerçekleşecek. Evliliğiniz ya da uzun süreli ilişkinizde bazı konuları masaya yatırma vaktiniz gelmiş olabilir. Sağlam temellere oturmamış ilişkilerde bitişler söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Dolunay sağlık evinizde gerçekleşiyor. Hem kendinizle ilgilenme hem de günlük yaşamınızı derleyip toparlama zamanı gelmiş olabilir. İşleriniz ve aileniz hep ön planda ama kendinizi de ihmal etmemelisiniz.

KOVA BURCU 19 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay aşk evinizde gerçekleşiyor. İlişkinizde bazı konuları sorguluyorsunuz. Uygun bir iletişimle sorunlar çözülebilir ya da ilişkiniz sınavdan geçebilir. Empati yapmaya çalışmanız önem taşıyor.

Haftanın son gününde Dolunay aile evinizde gerçekleşiyor. Yaşadığınız yer, eviniz, ailenizle ilgili bir karar verme zamanı gelmiş olabilir. Bazı sonlanmalarla beraber hayat yeni başlangıçları getirebilir.

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