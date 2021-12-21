22 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Aralık pazar günlük burç yorumları...

22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İlişkinizle ilgili olarak harekete geçmeye, bir şeyler yapmaya istekli olabilirsiniz. Beklemek yerine ilk adımı siz atın. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor. Spora başlamak için de ideal bir gün, yüksek enerjinizi değerlendirin.

BOĞA BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizi ya da çalışma alanınızı değiştirmek, yenilemek yönünde hevesli olabilirsiniz. Taşınma planlarınız varsa hızlı gelişmeler olabilir. Ancak aile içinde bazı beklenmedik çatışmaların çıkması da mümkün.

İKİZLER BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Almak istediğiniz bir eğitimle ya da bir sözleşmeyle ilgili olarak uygun koşullar oluşabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle bazı sürtüşmeler yaşamanız mümkün, karşı tarafı iyice dinlediğinizden emin olun.

YENGEÇ BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili planlarınız varsa, aksiyon alma yönünde istekli olabilirsiniz. Bu bir yatırım ya da birikim kararı olabilir; ancak fazlaca harcama eğiliminde de olabilirsiniz, o nedenle dikkatli olun.

ASLAN BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Geleceğe dönük planlarınız için aksiyon almak isteyebilirsiniz, enerjiniz yüksek. Dış görünüm değişiklikleri içinse uygun bir dönem değil, ancak saçlarınızla ilgili basit işlemler yaptırabilirsiniz

BAŞAK BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir yanınız harekete geçmek için istekliyken, bir yanınız kararsız olabilir. Gün boyu dalgalanan bir ruh halinde olabilirsiniz. Kendinizi baskı altında hissediyorsanız bugün biraz yalnız kalmak size iyi gelebilir.

TERAZİ BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde enerjinizle dikkat çekebilir, etrafınızdaki insanlara ilham verebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ve hızlıca arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir gün. İş bağlantıları da kurmanız mümkün.

AKREP BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konularda hızlı ve sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir. Yönetmeniz gereken süreçlerde başarılı olabilirsiniz. İş başvurusu, görüşmeler ya da önemli toplantılar için uygun bir gün.

YAY BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, görüşmeler, sözleşmeler ya da yüksek öğrenim konularıyla ilgili bir gündeminiz olabilir. Hızlı gelişmeler yaşayabilir, planlarınızla ilgili olarak aksiyon alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Borç, kredi, ortaklık ya da miras konularıyla ilgili hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Verdiğiniz kararlarla ilgili olarak atılması gereken adımlar için uygun bir gün. Ancak bazı alanlarda da kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

KOVA BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde bazı şeyleri değiştirme yönünde istekli olabilirsiniz. Bunun için beklemek yerine ilk adımı siz atın. Ancak sonradan karşı tarafı suçlayıcı bir tavır içine girmemeye özen gösterin.

BALIK BURCU - 22 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işleriniz için hızlıca harekete geçebilir ve birçok işi tamamlayabilirsiniz. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek. Önümüzdeki günler için de plan-program yapabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

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