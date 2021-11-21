22 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 22 Kasım 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Kasım pazartesi günlük burç yorumları...

22 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 22 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya aile ve ev konularıyla ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. Enerjiniz yükseliyor ve kendinizi daha motive hissediyorsunuz. Evinizle ilgili yapmak istediğiniz değişikliklere odaklanabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 22 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle birlikte bir seyahat planı yapabilir, gündeminizden uzaklaşabilirsiniz. Psikolojik olarak rahatlıyorsunuz. Almak istediğiniz bir eğitim varsa ideal zaman.

Parasal konular gündeminize gelebilir, anlık dürtülerle fazlaca para harcayabilirsiniz. Ancak ekonomik koşullarınızı da dikkate alın. Dış görünüşünüzde de değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Bugün Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Duygularınız dengeye geliyor, daha iyimser düşünmeye ve hissetmeye başlıyorsunuz. Geleceğe dönük planlar yapabilir, kararlar alabilirsiniz.

Bugün yöneticiniz Güneş Yay burcuna geçiyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir bakış açısıyla hayatınızı gözden geçirebilir, yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Akşam saatlerinde biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız olacak.

BAŞAK BURCU - 22 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ilişkilerinizi geliştirmeye yönelik hevesli olabilir, farklı ortamlara girebilirsiniz. İşinizle ilgili katılacağınız etkinliklerde yeni kişilerle tanışabilir, bağlantılar kurabilirsiniz. Daha iyimser düşünmeye başlıyorsunuz.

Bu haftaya kariyerinizle ilgili konulara yoğunlaşan bir gündemle başlıyorsunuz. Daha olumlu bir bakış açısı kazanabilir, rahatlayabilirsiniz. İkilemde kaldığınız konularda ise acele karar almayın.

Haftanın ilk gününde yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim ya da seyahat konuları gündeminize gelebilir. Özellikle uzak ülkelere seyahat planlamak isteyebilirsiniz. Ortamınızdan biraz uzaklaşmak size iyi gelecek.

Haftanın ilk gününde Güneş sizin burcunuza geçiyor. Kendinizi daha enerjik, motive ve iyimser hissedebilirsiniz. Çevrenizde daha fazla insan sizin çekim alanınıza girebilir, daha şanslı olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ilişkiniz ya da evliliğinize odaklanabilirsiniz. İlişkiler açısından güzel bir döneme giriyorsunuz. İlişkiniz yoksa hayatınıza yeni bir flört girebilir. Ortaklık konuları da gündeminize gelebilir.

KOVA BURCU 22 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir bedeninizi ihmal etmiş olabilirsiniz. Yeni bir egzersiz ya da diyet planına başlamayı düşünebilirsiniz. Günlük rutinlerinizi düzenlemek, biraz plan program yapmak da kafanızı toplamanızı sağlayacak.

Haftaya başlarken aşka odaklısınız. İlişkiler açısından güzel bir döneme giriyorsunuz. Hayatınıza yeni bir flört girebilir ya da var olan ilişkiniz güçlenebilir. Daha olumlu düşünmeye başlayabilirsiniz.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER