28 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 28 Eylül 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Eylül salı günlük burç yorumları...



28 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 28 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Eğitim hayatınızla ilgili tamamlanması gereken süreçler söz konusu olabilir. Çalışmalarınızı gözden geçirip toparlayabilirsiniz. Aynı şekilde iletişim konularında tamamlanması gerekeni tamamlayın.

BOĞA BURCU - 28 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bütçe planı yapabilirsiniz, ancak yeni bir yatırım yapmak için önümüzdeki birkaç hafta uygun olmayacak. Yaptığınız yatırımlarla ilgili ise acele kararlar almayıp bir süre beklemenizde fayda var.

Ay öğle saatlerine dek sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hayatınızla ilgili planlarınıza son şeklini verebilirsiniz. Aksiyon içinse şu ana dek adım atmadığınız konuların zamanı gelmemiş olabilir. Bir süre akışa bırakın.

Ay öğleden sonra burcunuza geçiş yapıyor. Motivasyonunuz artabilir. Yeni bir şeye başlamak konusunda aceleci davranmayın. Var olan hedeflerinizi gözden geçirip geleceğe yönelik planlama yapabilirsiniz.

Sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bazı kararlar alma aşamasındasınız. Ancak birkaç hafta aksiyon almak için uygun olmayacak, bunu aklınızda tutun. Akşam saatlerinde biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 28 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ancak eylem adımları atmak için biraz beklemenizde fayda var. Akşam saatlerinde sosyal etkinliklere katılabilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Ancak önemli kararlar almayıp şimdilik seçenekleriniz üzerinde düşünmenizde yarar var. Öğleden sonra kariyerinizi ilgilendiren gelişmeler olabilir.

Hukuksal ya da resmi kuruluşlarla bağlantılı işleriniz varsa halletmek için bugünü son gün gibi düşünebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda aksaklıklar çıkma olasılığı yüksek. Öğleden sonra yurt dışı bağlantılı işlerinizde gelişmeler olabilir.

İlişkinizle ilgili konular söz konusu olabilir ve artık bir karar vermeniz gerekebilir. Bitişler ya da yeni başlangıçlar için hayat sizi adeta zorluyor. Ancak olan her şeyin hayrınıza olmasına niyet edin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun iş gündeminizde hızlıca tamamlamanız gereken işler olabilir, iyi bir planlamayla bunları kolayca halledebilirsiniz. Sizi zorlayan sorumluluklarınızdan bir kısmını devretmenizde ya da yardım almanızda fayda var.

KOVA BURCU 28 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili artık bir karar vermeniz gerekebilir. Uzun süredir gündeminizde olan bir başlangıç ya da bitiş için artık hayat sizi zorluyor. Ayrıca sürüncemede kalan işlerinizi de toparlamanız gerekiyor.

Var olan ilişkinizle ilgili bir karar verip artık yolunuza bakmanız gerekiyor. İlişkiniz yoksa, yeni birini hayatınıza almak için uygun zaman değil. Böyle bir durum söz konusuysa birkaç hafta boyunca karşınızdaki kişiyi tanımaya çalışın.

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