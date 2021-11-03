3 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 3 Kasım 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Kasım çarşamba günlük burç yorumları...

3 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 3 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. İletişim kurarken empati yapmaya, karşı tarafı dinlemeye ve anlamaya çalışın. Sizinle her konuya aynı açıdan bakmayabileceğini kabul edin.

BOĞA BURCU - 3 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlayın. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Son zamanlarda yaşadığınız bir problem varsa ihmal etmeden kontrollerinizi yaptırın.

Aşkta şanslı gününüzdesiniz, yöneticiniz Merkür sizi destekliyor. Son zamanlarda bir problem yaşadıysanız partneriniz bugün gönlünüzü alabilir. Akşam saatlerinizle biraz eğlenmek sizi rahatlatabilir.

Aile içinde yaşanan sıkıntıların tatlıya bağlanabileceği bir gün. Evinize tekrar huzurun gelmesi sizi en mutlu eden şey olabilir. Duygusal anlamda dengedesiniz. Bazı konuşmaları yapıp rahatlayabilirsiniz.

Değer verdiğiniz kişilere kol kanat germeyi sevdiğiniz için uzun süre küs kalamıyorsunuz. Kardeşleriniz ya da yakın çevre ilişkilerinizde son zamanlarda gerginlikler yaşandıysa sorunlar tatlıya bağlanabilir.

BAŞAK BURCU - 3 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür’ün mali konularda desteğini alıyorsunuz. Beklemediğiniz bir yerden para gelebilir, bir alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Yatırım kararlarınız ya da kredi, sigorta sözleşmeleriniz varsa günü değerlendirin.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük kararlar almak için uygun bir gündesiniz. Plan ve projelerinize start verebilirsiniz. Dış görünümünüzde değişiklik yapmak istiyorsanız bugünü değerlendirin.

Bugünlerde daha içedönük hissediyor olabilirsiniz. Yalnız kalıp kendinizle ilgilenmek sizi rahatlatabilir. Yeni farkındalıklara ve dönüşüme açıksınız. Mesaj içeren rüyalar görebilirsiniz.

Sosyal çevreniz ya da arkadaşlarınızla ilişkilerinizde son zamanlarda gerginlikler yaşandıysa bugün tatlıya bağlanabilir. Bir sosyal etkinliğe katılarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter’in desteğini alıyorsunuz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili bir anlaşma ya da sözleşmeye imza atmak üzereyseniz bugünü değerlendirin. Ayrıca beklemediğiniz teklifler gelebilir. Önemli toplantılar yapacaksanız günün enerjileri uygun.

KOVA BURCU 3 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler ya da eğitim konularında şanslı bir gündesiniz. Önemli bir karar alacaksanız ya da bir sözleşme/anlaşma yapacaksanız bugünü değerlendirin. Sürpriz bir seyahat fırsatı doğabilir.

Son günlerde bazı krizler yaşadıysanız bugün etkin bir şekilde bunları yönetebilir ve sorunları çözebilirsiniz. Sezgilerinize güvenin ve kararlarınızdan şüpheye düşmeyin. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak için günü değerlendirebilirsiniz.

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