30 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 30 Eylül 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Eylül perşembe günlük burç yorumları...



30 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 30 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aileyi bir araya toplamak için organizasyon yapabilirsiniz. Aile büyüklerinden destek görebilirsiniz. Gündemde olan sorunlar çözülebilir. Yapıcı ve arabulucu kişi olmak durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 30 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs sizi desteklemeye devam ediyor. Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Almak istediğiniz bir eğitim varsa kararsız olabilirsiniz, uzmanlara danışmanızda fayda var.

Bütçenizi yeniden yapılandırmak için plan yapabilir, adım atabilirsiniz. Bir finans uzmanıyla görüşüp destek almanızda fayda var. Yeterince bilgilendikten sonra attığınız adımlar uzun vadede yararınıza olacak.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Motivasyonunuz ve enerjiniz yüksek. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bir astrolojik danışmanlık almak için tam uygun zamandasınız.

Bugün gökyüzündeki enerjileri spiritüel çalışmalarla değerlendirebilirsiniz. Yöneticiniz Güneş ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. İç dünyanızdaki karışıklığa biraz zaman tanıyın. Yeni farkındalıklara açık olun.

BAŞAK BURCU - 30 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal etkinliklere katılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bir otorite figüründen alacağınız destekle koşullarınızı yeniden değerlendirebilir, iş hayatınıza dair yeni kararlar alabilirsiniz.

Yöneticiniz Venüs sizi desteklemeye devam ediyor. Kariyerinizin geleceğini ilgilendiren olumlu gelişmeler olabilir, yöneticinizin ya da bir otorite figürünün desteğini alabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi de mümkün.

Uluslararası iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Seçenekleriniz üzerinde düşünürken bir mentor ya da kariyer koçunun desteğini almanızda yarar var. Bu süreç hayatınızı yeniden yapılandırmanıza katkı sağlayabilir.

Size maddi ya da manevi destek sağlayacak otorite figürleriyle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızdaki önemli kararlarla ilgili bir mentor ya da danışmandan destek alabilirsiniz. Krizli süreçleri yönetebileceksiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Güneş arasında olumlu etkileşim var. İlişkiniz yoksa uzun vadeli olarak hayatınıza girecek birisiyle tanışabilir ya da var olan ilişkinize bu gözle bakabilirsiniz. Duygularınız karışıksa bu süreçte biraz akışta kalın.

KOVA BURCU 30 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Daha iyi organize olmak için çalışma ortamınızı yeniden düzenleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ufak tefek sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun, anksiyeteden uzak durun.

Yöneticiniz Neptün sizi desteklemeye devam ediyor. İlişkilerle ilgili kafanız yine biraz karışabilir, hayallere kapılma ile gerçekleri görme arasında sıkışık hissedebilirsiniz. Yapabileceğiniz en iyi şey akışta kalmak.

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