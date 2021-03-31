Burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir yorumladı

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyum tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 31 Mart 2021 cuma günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden günlük burç yorumları:



31 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Sağlam ve istikrarlı adımlarla finansal koşullarınızı iyileştirecek, itibarınızı yükseltecek adımlar atabilirsiniz. Girişimlerde bulunun, destekleniyorsunuz. Stratejik davranmak isteyeceksiniz.

BOĞA BURCU

Gün boyunca ilişkileriniz gündemde, huzuru yakalamak için beraber hareket etmeyi önemseyeceksiniz. Akşam saatlerinde daha romantik olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sosyal çevrenizden aldığınız destek ile hayatınzı için güzel ve kalıcı adımlar atabilirsiniz. İsteklerinizi çevrenize duyurun, kaynakları sizin için bulacaklar. İş ortamı, sağlığınız ve günlük rutinlerinize daha çok odaklandığınız bir zaman olacak.

YENGEÇ BURCU

İkili ilişkilerden yana destek aldığınız, keyifli ve romantik konuşmaların olduğu bir gün olacak. Özellikle akşam saatlerinde yaratıcılığınız da oldukça yüksek.Gün boyunca kariyerinize dair sağlam adımlar atabilir, yaptıklarınızda desteklenebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Seyahatler, eğitimler, uzaklar, girişimler konusunda desteklendiğiniz birkaç gün daha devam ediyor. Kendinizi güçlü şekillerde ortaya koyarken hedeflerinizin peşinden koşabilir, sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz. Ev içinde sizden destek bekleyen konular olabilir.

BAŞAK BURCU

Gün boyunca yakınlarınızla olan ilişkileriniz dikkatleri çekiyor. Kariyerinize dair doğru seçenekleri belirleyerek ilerlemek çok daha önemli durumda. Biraz yorgun hissedebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

İlişkilerinizde geçmişi andığınız, doğru kararları almaya çalıştığınız günlerdesiniz. Hukuk, akademi, ticaret ve seyahat konularında destekleniyorsunuz. Finansal koşullarınızı iyileştirmek için planlar yapabilrisiniz.

AKREP BURCU

Kendinize, ilişkilerinize, duygularınıza odaklandığınız bir gün olacak. Akşam saatlerine doğru çok daha romantik ve duygu dolu konuşmalar sizi bekliyor. İç huzura kavuşacaksınız. İş ortamında sizi bekleyen bir çok konuşma var.

YAY BURCU

İkili ilişkiler, flörtler ve çocuklar temalarında desteklendiğiniz günlerdesiniz. Kalıcı ve sağlam adımları önemsiyorsunuz. Feneri içinize yakarak kendinize dönmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve yaptığınız konuşmalar gün boyu önemli olacak. Akşam saatlerinde daha yumuşak ve merhametli bir iletişim tarzı var. Ev içindeki ilişkiler, denge uyum konusunda sizden beklenenler olacak.

KOVA BURCU

Kendinizi çok daha güçlü şekillerde ifade edebilir, ticari anlaşmalar, konuşmalar, sunumlar yapabilirsiniz. Sözleriniz güçlü olacak. Kariyerinize odaklanmak isteyeceksiniz. Akşam saatlerinde finansal koşullarınızı düşünebilirsiniz, harcamalarınız olabilir.

BALIK BURCU

Gün boyu hayallere dalmaya meyillisiniz. Uzaklar, seyahatler, girişimler ön plana çıkıyor. Maneviyatınıza önem vereceksiniz. Finansal koşullarınıza dair aile ve sevdiklerinizden destek alıp, güçlü ve kalıcı adımlar atma dönemindesiniz.

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