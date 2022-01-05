6 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Ocak 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Ocak Perşembe için günlük burç yorumları...

6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizle ilgilenmek, öz bakım yapmak, kendinize şefkat göstermek için güzel bir gün. Almak istediğiniz bir terapi ya da hastane süreçleriniz varsa onlarla ilgilenmek için de uygun. Biraz modunuz düşük olabilir.

BOĞA BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyalleşmek için güzel bir gün. Sevdiğiniz kişilerle ya da partnerinizle birlikte sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Biraz yeme-içmenin dozunu kaçırma ihtimaliniz var dikkatli olun.

İKİZLER BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Size para akışı getirecek kazanç fırsatları, kariyerinizle ilgili şanslı gelişmeler olabilir. Sürpriz bir terfi ya da ücret artışı haberi alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkileriniz açısından da olumlu etkiler var.

YENGEÇ BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışıyla bağlantılı işler, eğitim, ticaret gibi konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Size yeni kazanç fırsatları getirebilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir yurt dışı seyahati hayaliniz varsa gerçekleşebilir.

ASLAN BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, borçlar, krediler gibi konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bir borcunuzu kapatabilir, kredi almayı düşünüyorsanız rahat bir akışla ilerleyebilirsiniz. Genel olarak daha akışta kalabileceğiniz bir gün.

BAŞAK BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde daha akışta kalabilir, kafanıza taktığınız konular varsa biraz rahatlayabilirsiniz. İlişkiyi şifalandıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı biraz daha rahat ifade edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Günlük işlerinizle ilgilenebilir, sorumluluklarınızı yerine getirebilirsiniz. İş arkadaşlarınız ya da birlikte çalıştığınız kişilerle sorunlarınız varsa çözülebilir.

AKREP BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün odak noktanızda ilişkiniz var. İlişkiniz şifalanabilir, bol bol sevgi ve şefkat alabilirsiniz. Ancak derine gömdüğünüz duygularınıza fazlaca kapılıp karşı taraftan çok fazla şey beklemek konusunda dikkatli olun.

YAY BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize zaman ayırabilir; ev dekorasyonu, yaşam alanınızı güzelleştirecek detaylar gibi konularla ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Aile içinde tartışma ve gerilimler olduysa tatlıya bağlanabilir.

OĞLAK BURCU -6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kalbinizi kıran kişiler olduysa daha affedici olabilirsiniz. Sizin kırdığınız kişiler varsa da gönüllerini almak için bugün bir adım atın.

KOVA BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde. Bugün rahat bir akışa kavuşmanız mümkün. Beklediğiniz bir ödemeyi alabilir, bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için de uygun bir gün.

BALIK BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizle ilgilenmek, kişisel bakım yapmak için güzel bir gün. Ancak Venüs retrosunu da göz önünde bulundurarak büyük değişimlere kalkışıp risk almayın.

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