7 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 7 Ekim 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Ekim perşembe günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



7 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 7 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yeniay’ın etkileri halen sürüyor. İlişkinizle ilgili son dönemdeki gelişmeleri sindirmek için hem kendinize hem karşı tarafa zaman tanıyın. İyimserliğinizi koruyun ancak beklentilerinizi yüksek tutmayın.

BOĞA BURCU - 7 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun iş gündeminiz gün sonuna doğru hafiflemeye başlayabilir. İş ortaklıklarınız varsa bugünlerde riskli adımlar atmamanız önemli. İlişkinizle ilgili olarak ise geleceğe daha iyimser bakmaya başlayabilirsiniz.

İlişkinizle ilgili olarak daha pozitif hissedebilir, sorunları çözmeye istekli olabilirsiniz. İlişkiniz yoksa hayatınıza yeni bir flört girebilir. İş gündeminiz ise yoğunlaşıyor. Sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun.

İlişkinizle ilgili son dönemdeki gerginlikler çözülebilir, sağlıklı bir iletişim kurabilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yaşadıklarınızdan ders alarak ilerlemeye, gerçeklere gözlerinizi kapatmamaya da dikkat edin.

Günün ilerleyen saatlerinde ailevi konular gündeminize gelebilir. Sorunları yapıcı bir yaklaşımla çözebilirsiniz. Ailenizle yaşıyorsanız özgürlük isteği ile kendi evinize taşınmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 7 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili gündeminiz yavaş yavaş değişiyor. Bu süreçte risk almamanız gerektiğini unutmayın, mevcut kaynaklarınızı korumaya odaklanın. Dış görünümünüzle ilgili önemli bir değişiklik yapmayın.

Ay öğleye kadar sizin burcunuzda seyahatine devam ediyor. İlerleyen saatlerde parasal konular gündeminize gelebilir. Önemli kararlar almayın, riske girmeyin. Finansal konularda danışmanlık alabilirsiniz.

Ay bugün öğleden sonra sizin burcunuza geçiş yapıyor. Gelecek planlarınızı şekillendirebilir, kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Projelerinizle ilgili çalışmalara yoğunlaşabilirsiniz. Harekete geçmek için bir süre bekleyin

Venüs'ün burcunuza geçmesiyle birlikte ilişkilerinizde daha iyimser, hatta hayalci olabilirsiniz. Daha fazla flört enerjisiyle dolabilirsiniz. Kendi merkezinizden çok uzaklaşmayın. Bugün spiritüel çalışmalar için uygun bir gün.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla ve arkadaşlarınızla daha samimi ve sıcak ilişkiler geliştirebilirsiniz. Yeni sosyal gruplara katılabilirsiniz. Tanıştığınız yeni insanlara şans tanıyın.

KOVA BURCU 7 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Yeni iş görüşmeleri, sözleşmeler gibi konularda harekete geçerken iki kere düşünmenizde fayda var. Şu aralar bir değişim için uygun dönem değil.

Gündeminizden uzaklaşmak isteyebilirsiniz, bir seyahat planlayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa ya da başlamayı planlıyorsanız şu dönemde risk almayın. Dikkatsizlikler, unutkanlıklar söz konusu olabilir.

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