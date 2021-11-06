7 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 7 Kasım 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Kasım pazar günlük burç yorumları...

7 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 7 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonu bulunduğunuz ortamlardan biraz uzaklaşıp kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. Bir yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir. Yeni hayaller kurabilir, geleceğe dair daha umutlu olabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 7 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ailenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Başkalarıyla ortak kaynaklarınız ya da miras gibi konularla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Çıkabilecek bazı krizleri rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Bugün eşiniz ya da partnerinizle keyifli vakit geçirebilir, birlikte haftanın son gününün tadını çıkarabilirsiniz. İlişkiniz yoksa sosyal ortamlarda yeni biriyle tanışmanız mümkün.

Evinizle ilgilenmek, evde yapılması gereken tadilat ya da düzenlemeleri tamamlamak için ideal bir gün. Ufak tefek sağlık sorunları gündeme gelebilir. Tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var.

Partnerinizle keyifli vakit geçirebilir, haftanın son gününün tadını çıkarabilirsiniz. Aynı ilgi alanlarını paylaştığınız arkadaşlarınızla da bir araya gelebilir, eğlenceli bir akşam organize edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 7 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde ailenizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Ev alım-satım ya da taşınma gibi planlarınız varsa bugünlerde karşınıza çıkan fırsatları değerlendirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz.

Son günlerde yaşadığınız duygusal karmaşanın ardından biraz rahatlama ihtiyacı duyuyorsunuz. Bugün yakın arkadaşlarınız, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Bugünlerde parasal konulara odaklısınız. Aklınızdan yeni yatırım düşünceleri ya da alım-satım kararları geçiyor olabilir. Hırsla hareket etmemeye, karar alırken sezgilerinizi de kullanmaya çalışın.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yöneticiniz Jüpiter’den de destek alıyorsunuz. Geleceğe dönük yeni kararlar alabilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklik yapmak istiyorsanız günü değerlendirin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü biraz kendinizle kalarak ve kişisel gelişiminize odaklanarak geçirmenizi öneririm. Farkındalıklarınızın yükseldiği günlerdesiniz. Gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Yeni kararlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU 7 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. Bugün arkadaşlarınızla dışarı çıkıp sosyalleşebilir, haftanın son gününün tadını çıkarabilirsiniz. Gireceğiniz ortamlarda yeni insanlarla tanışabilir, keyifli sohbetler yapabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Kariyerinize odaklanmaya başlıyorsunuz. Sosyal ortamlarda yeni tanışacağınız kişilerle fikir alışverişi yapabilir ve ileride size yardımı olacak bilgiler alabilirsiniz.

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