8 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 8 Ekim 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Ekim cuma günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



8 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 8 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ortak yatırımlar ya da başkalarıyla ortak kaynaklarınız gibi konular gündeminize gelebilir, bu konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Mars bugün Güneş’le kavuşuyor, harekete geçme isteğiniz yoğun olacak.

BOĞA BURCU - 8 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili olarak geleceğe daha iyimser bakmaya başlıyorsunuz. Gelecek planları yapabilirsiniz. Ancak yöneticiniz Venüs Yay burcuna geçtiğinden, ciddi bir karar vermek için uygun bir dönem olmadığını unutmayın.

İş gündeminiz yoğunlaşıyor. Birçok konuda aksiyon alma isteği ile dolusunuz, enerjiniz yüksek. Odağınızı dağıtmamayı başarabilirseniz önemli işlerinizi hızlıca halledebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

İlişkinizle ilgili olarak şüphecilik, alınganlık gibi duygulara kapılabilirsiniz. Ani tepkiler vermemeye, rasyonel olmaya çalışın ancak sonradan üzülmemek için beklentilerinizi yüksek tutmayın.

Ailevi konular gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Güneş’in Mars’la kavuşuyor olması harekete geçme isteğinizi arttırabilir ancak fevri olmamanız önemli. Verdiğiniz tepkilerin sonuçlarıyla sonradan yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 8 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz ya da kardeşlerinizle olan ilişkileriniz gündeme geliyor. Daha fazla kendi alanınıza ihtiyaç duyabilir, ara ara yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kısa bir seyahate çıkabilirsiniz.

Parasal konular gündeminize gelebilir. Gökyüzündeki gerilimli açılar nedeniyle riske girmemeye özen gösterin. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Dış görünümünüzde değişiklik yapmayın.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanmış olabilirsiniz, motivasyonunuz yüksek. Hemen harekete geçmek istediğiniz konular olabilir ancak iyice düşünmüş olduğunuzdan emin olun.

İlişkilere fazla odaklandığınız günlerdesiniz, kendi merkezinizden çok uzaklaşmamaya çalışın. Kafanıza takılan konularla ilgili olarak rüyalarınızda mesajlar gelebilir. Spiritüel çalışmalar için uygun bir gün.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla veya arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yeni sosyal ortamlara katılabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bugün gerilimlere açık enerjiler var, kimseyle gereksiz tartışmaya girmeyin.

KOVA BURCU 8 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. İş görüşmeleri, sözleşmeler ya da önemli toplantılarla ilgili hızlıca harekete geçme isteği duyabilirsiniz. Ancak emin adımlarla ilerlemek için iyice düşünün.

Bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa ya da başlamayı planlıyorsanız harekete geçmek için enerjiniz yüksek olacak. Ancak gereksiz risklere girmeyin. Dikkatsizlikler, dalgınlıklar söz konusu olabilir.

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