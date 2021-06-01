Aşk, kariyer sağlık: Haziran ayı burçlara neler getiriyor?

Yeni bir aya giriyoruz, peki haziran ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Haziran ayı burç yorumları neler söylüyor? Haziran ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Duygu Demir yanıtladı... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden Haziran 2021 aylık burç yorumları:

HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Önemli Tarihler:

30 Mayıs’ta iletişimin temsilcisi Merkür yönettiği burç olan İkizler burcunda retro hareket yapıyor. 23 Haziran’a kadar iki düşün, bir karar ver modunda olalım!

2 Haziran’da aşkın gezegeni Venüs, Yengeç burcuna geçiyor ve ilişkilerde yumuşak, sevgi ve merhamet dolu bir ruh haline bürünüyoruz.

10 Haziran’da yılın ilk Güneş tutulması İkizler burcunda meydana gelecek. Alternatifler arasından doğru olanı seçmek önemli.

11 Haziran itibarıyla kemerleri takın, enerjimiz yükseliyor ve cesaretimiz artıyor. Mars Aslan burcuna geçiyor.

KOÇ BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Haziran ayına tutulmalar damgasını vuracak. Hiçbir şey üzerine uzun uzadıya düşünmek istemeyecek, kısa vadeli hızlı planlar ile kararlar almak isteyeceksiniz. Yakınlarınızın hayatındaki önemli gelişmelere tanık olabilirsiniz. 11 Haziran sonrasında çocuklar, aşklar, flörtler gündeme geliyor.

BOĞA BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay kaynaklarınızı nasıl yönettiğiniz önemli. Paranızı arttırıp büyütmek isterken aile ve eş ile olan ortak gelirinizle ilgili karmaşalar sizi biraz yoracak. Haziran ortası itibarıyla evin içi hareketlenmeye başlıyor; taşınmalar, yer değiştirmeler, biraz da tartışmalar gündeme gelecek.

İKİZLER BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mutlu yıllar İkizler burçları! Bu ayın ve hatta yılın yıldızı sizsiniz. 10 Haziran’da burcunuzda meydana gelen tutulma ile yeni fırsatlar, ilişkiler, aşklar karşınıza seriliyor, yeni bir hayat için yola çıkıyorsunuz. Ancak Merkür retrosu zamanı olduğu için aldığınız kararları tekrar gözden geçirmeniz gerekecek. Söz verirken iki kere düşünün!

YENGEÇ BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

22 Haziran-22 Temmuz Ayın ilk 10 gününde mücadeleniz biraz daha çok olabilir. 10 Haziran tarihindeki tutulma ile akışa bırakma, kayıpları kabul etme, hizmet etme ve destek olma enerjisi hakim olacak. Ayın 20’sinden sonra ise enerjiniz yükseliyor ve şans size gülmeye başlıyor.

ASLAN BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk 10 gününde aksilikler sizi bulabilir, biraz daha sakin ve anlayışlı olmanız gerekiyor. 10 Haziran’daki tutulma ile ve 11’inde Mars’ın burcunuza geçmesiyle enerjiniz yükseliyor. Mars geçişi sizi çok daha cesur ve atak kılacak.

BAŞAK BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay sizin için 2025 yılına kadarki gidişatınızı belirleyen bir dönüm noktası. Ev, yuvanız içindeki düzen ile kariyeriniz arasındaki dengeyi kurmak önemli. Özellikle 10 Haziran’daki tutulma iş ortamı ve evliliğinize dair birçok olumlu geçiş vadediyor. Mesleki anlamda atılımlarda bulunmak için doğru zaman.

TERAZİ BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk 20 gününde girişimler, eğitimler, seyahatler ve akademik konularda destekleniyorsunuz. Özellikle 10 Haziran’daki tutulma ile yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. 21 Haziran sonrasında ise kariyere dair sorumluluklarınız artabilir. Biraz fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

AKREP BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde ödemeler, alacak verecekler, sağlık konuları ve biraz da krizler gündemde. Alınması gereken birçok karar arasında doğru olanı bulmakta zorlanabilirsiniz. 10 Haziran’daki tutulma tüm bu konularda yeni gelişmeler vadederken, 11 Haziran sonrasında enerjinizi kariyerinize vermek isteyeceksiniz.

YAY BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Aya 26 Mayıs’ta burcunuzda meydana gelen tutulmanın etkisi ile başlıyorsunuz. Hayatınıza dair önemli kararların arifesinde olduğunuz, değişim rüzgarlarının estiği günlerdesiniz. Duygularınız her zamankinden daha güçlü. Ayın ortasında ilişkiler, ortaklıklarda yeni fırsatlar sizi bekliyor. Ayın 11’inden sonra ise hareketlenmeye başlıyorsunuz.

OĞLAK BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay iş ortamınız, çalışma koşullarınız, günlük rutinleriniz ve sağlıkla ilgili konular gündemde. Yenilikler, fırsatlar, seçimler sizi bekliyor. Özellikle de 10 Haziran tutulması ile yeni fırsatlar karşınızda olacak. Ay sonunda burcunuzdaki dolunay ile yıl boyunca verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başlıyorsunuz.

KOVA BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ay boyunca keskinleşen Satürn-Uranüs dik açısı ile hayatınızda değişim rüzgarları esiyor. Sizi zorlayan ve sıkıştıran tüm kalıpları bir kenara bırakmak isteyeceksiniz. Özellikle de 10 Haziran tutulması ile flörtler, ilişkiler, çocuklarla ilgili beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkacak, yaratıcılığınız artacak.

BALIK BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay 2025’lere kadar olan dönemki hayatınızı etkileyecek önemli değişimlere gebe. İkizler-Yay hattındaki tutulmalar ile mesleki anlamda sizi tatmin etmeyen her şeyden vazgeçip, ev yuvadaki huzuru önemseyeceksiniz. Doğru seçimi yapmak sizi biraz zorlayabilir. Yine de 11 Haziran sonrasında riskler almaya başlıyorsunuz.

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