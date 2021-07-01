Aşk, kariyer sağlık: Temmuz ayı burçlara neler getiriyor?

Yeni bir aya giriyoruz, peki temmuz ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Temmuz ayı burç yorumları neler söylüyor? Temmuz ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Sibel Süslü yanıtladı... İşte Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden Temmuz 2021 aylık burç yorumları:

TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde harekete geçmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Maddi problemler, beklenmedik harcamalar söz konusu olabilir. 13 Temmuz’da gerçekleşecek olan Mars-Venüs kavuşumu ilişkilere heyecan ve tutku getiriyor. İlişkisi olmayan Koçlar için yeni ve tutkulu bir aşk kapıda olabilir. 10 Temmuz’daki Yeni Ay bazı ailevi konuları gündeminize getirecek. Aile büyüklerini ilgilendiren yeni kararlar alınabilir. Taşınmayı düşünüyorsanız bu ay tam aradığınız evi bulabilirsiniz. Ayın sonlarına doğru yakın çevrenizle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz, bazı arkadaşlıkların sonu gelebilir.

BOĞA BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Uzun süredir gündeminizde olan kısa bir seyahate bu ay çıkabilirsiniz. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Ayın ortalarında yöneticiniz Venüs’ün Mars ile kavuşumu size aşk dolu günler getiriyor. Âşık olabilir, tutku dolu yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ya da var olan ilişkinize yeniden heyecan ve tutku gelebilir. 24 Temmuz’daki Dolunay kariyer evinizde gerçekleşiyor. İşten ayrılma, pozisyon değiştirme gibi değişiklikler söz konusu olabilir. Kova burcunda gerçekleşecek olan bu Dolunay kariyerinizi ileriye taşıyacak yeni kapıları açarken, bazı kapıların da kapanması gerekebilir.

İKİZLER BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk haftasında gökyüzüne gerilimli bir enerji hakim. Bu haftayı mümkün olduğunca önemli bir karar almadan, ilişkilerinizle ilgili keskin çizgiler çizmeden geçirmeye çalışın. Ay ortalarındaki Mars-Venüs kavuşumu ilişkileri şifalandıracak ve aşk getirecek. 11 Temmuz’da yöneticiniz Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte maddi konular gündeminize gelebilir. Ailenizi ilgilendiren bir yatırım yapmak, ev almak gibi kararlar verebilirsiniz. 24 Temmuz’daki Dolunay ile birlikte yurt dışı bağlantılı işleriniz ya da eğitim konularında güzel gelişmeler yaşamanız mümkün.

YENGEÇ BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk haftasındaki gerilimli günlerin ardından Merkür’ün sizin burcunuza geçiş yapması ve Jüpiter’le olumlu etkileşimi plan ve projelerinize hız kazandıracak. Bazı kararlar alıp adımlar atabilirsiniz. Şans sizden yana olacak. 10 Temmuz’daki Yeni Ay da sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve hayatınıza yeni başlangıçlar getiriyor. 10-12 Temmuz arasını iyi değerlendirin. Bu dönemde atacağınız yeni tohumlar ileride çok verimli sonuçlar verebilir. Ay sonlarında gerçekleşecek olan Dolunay ise miras, vergi, sigorta gibi konularda bir süredir çözümlenmeyi bekleyen sorunları çözüme ulaştırabilir.

ASLAN BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

: Doğum gününüz yaklaşırken, 10 Temmuz’da Yengeç’te gerçekleşecek Yeni Ay ve hemen ertesinde Merkür’ün de Yengeç’e geçmesiyle hayatınızda bazı önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Sezgilerinizi ve aklınızı bir arada kullanarak alacağınız kararlar sizin için yeni başlangıçları beraberinde getirecek. Ayın ortalarına doğru hayatınıza adeta bir doğum günü hediyesi gibi yeni, tutkulu bir aşk gelebilir. 24 Temmuz’daki Dolunay ise evlilik evinizde gerçekleşiyor. Dolunay beraberinde bitiş enerjisi de taşıdığından dikkatli olmanız, vereceğiniz herhangi bir kararı iyice ölçüp tartmanız gerekiyor.

BAŞAK BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk haftasında yöneticiniz Merkür’ün Neptün’le olumsuz açısı, vereceğiniz bazı kararların sizi sonradan hayal kırıklığına uğratabileceğine işaret ediyor. Bu hafta içerisinde ani yapılacak herhangi bir hareketin olumlu sonuçlanma olasılığı epey az. O nedenle ay ortasını bekleyin. Yeni Ay hayatınıza yeni düzenlemeler getirecek ve hayatınız daha kolay bir akışa geçecek, rahatlayacaksınız. Ancak sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Merkür’ün Yengeç’e geçmesiyle birlikte arkadaş grubunuzla keyifli zamanlar sizi bekliyor. Hatta hep birlikte seyahate çıkabilirsiniz. Bu günlerde hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir.

TERAZİ BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Temmuz ayına biraz gergin başlıyorsunuz. Kararsız kaldığınız konularda adım atmak için iyi düşünün ya da en iyisi bir süre bekleyin. İkili ilişkilerde uzun süredir yaşanan sorunlar çözülebilir ve ilişkiniz şifalanabilir. Ancak 10 Temmuz’da gerçekleşecek olan Yeni Ay ile birlikte yeni kararlar almak ve özgürleşmek isteyebilirsiniz. Fevri davranmayın ve karşı tarafa empati ile yaklaşın. Yine bu süreçte kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yeni bir işe başlamak ya da kendi işinizi kurmak gibi kararlar alabilirsiniz. Kalbinizden geçenlerin tezahür etmesi için negatif düşüncelerden uzak durun.

AKREP BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Temmuz’un ilk haftası ayın en zor haftası olacak; o nedenle öfkeyle, hırsla ya da pasif agresif tutumlarla hareket etmekten kaçının. Bu uzun vadede size zarar verir. Ay ortalarında gerçekleşecek Mars-Venüs kavuşumu ilişkinize tutku ve heyecan getiriyor. İlişkiniz yoksa âşık olabilirsiniz ancak geçmişi geride bırakmanız gerekiyor. 10-11 Temmuz tarihleri önemli: Merkür’ün Yengeç’e geçmesiyle birlikte yurt dışı seyahatler gündeminize gelebilir. Yurt dışında bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Aynı burçta gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte bir karara varmanız ve hayatınızı değiştirecek bir adım atmanız mümkün.

YAY BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ay ortasındaki Mars-Venüs kavuşumu size aşk ve heyecan dolu günler getiriyor. Flörtöz doğanızla heyecana kapılıp hızlı bir ilişki başlangıcı yapmanız mümkün. Yöneticiniz Jüpiter’in Merkür’le olumlu etkileşimi de aldığınız kararlarda sizi destekliyor ve size şans getiriyor. Ancak bir süre sonra fazla anlam yüklediğiniz konuları sorgulayabilirsiniz. O nedenle kalbinizle birlikte aklınızı da dinlemenizde fayda var. Ay sonundaki Dolunay ise kardeşlerinizle ilgili bazı konuları gündeme getirebilir ve birtakım problemlerin çözülmesi için karar alan kişi olmak durumunda kalabilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ay genelinde sizin için evlilik konuları gündemde olacak. 10 Temmuz’daki Yengeç Yeni Ayı ve hemen sonrasında Merkür’ün de Yengeç’e geçmesiyle birlikte evlilik kararı alabilir ya da kalıcı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Evli olan Oğlaklar çocuk sahibi olmakla ilgili ya da çocuklarıyla ilgili bazı kararlar alabilir. Ortaklıkla ilgili konularda da şans sizden yana olacak. 24 Temmuz’daki Dolunay ise para evinizde gerçekleşiyor. Bütçeniz konusunda ne kadar dikkatli olsanız da önemli bir harcama yapmanız gerekebilir ve Plüton’un negatif açılarıyla birlikte bu durum maddi bir kriz yaratabilir.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay sizin için rutin işleriniz, çalışmalarınız ve sağlık konuları gündemde olacak. 10 Temmuz’daki Yengeç Yeni Ayı ile birlikte bir sağlık sorununuz varsa sizi şifalandıracak bir tedavi planına başlayabilirsiniz. Check-up gibi rutin kontrollerinizi yaptırmanız için de ideal bir dönem. Ayın ilk haftasında yönetici gezegenleriniz Satürn ve Uranüs, hem Mars hem de Venüs’le olumsuz açılar yapıyor. Bu durum ilişki sınavlarını beraberinde getirebilir ve bloke olmuş gibi hissedebilirsiniz. Biraz sabretmenizde ve ay ortasındaki Mars-Venüs kavuşumunun olumlu enerjilerinden yararlanmanızda fayda var.

BALIK BURCU HAZİRAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Temmuz ayı içinize dönmek ve şifalanmak için güzel enerjiler sunuyor. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz konulara odaklanabilirsiniz. Maddi konularda yaşadığınız bazı sorunlar çözülebilir, kazancınızda artış olabilir. Ay sonunda Jüpiter’in sizin burcunuzdaki transiti sona eriyor ve tekrar Kova burcuna geçiyor. Bu süreçte yaşadıklarınızın bir muhasebesini yapabilir, bundan sonra yolunuza nasıl devam edeceğinize dair kararlar alabilirsiniz. Yeni Ay’la beraber aşka dair sürpriz gelişmeler söz konusu. Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız bir kişiye âşık olabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

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