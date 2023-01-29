Alina İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ALİNA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Alina

Alina Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Avrupa

ALİNA İSMİNİN ANLAMI

Alina ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isim değildir. Özellikle Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa'da yaygın olan Alina Avrupa kökenli bir kadın ismidir. Wikipedia'ya göre Alina, 2020'de İsviçre'deki en popüler 10 isimden biriydi. Alina ismi aynı şekilde Finlandiya, Norveç, Almanya ve Avusturya'daki en popüler 50 isim arasında yer alıyordu. Peki, Alina isminin anlamı ne? Alina ne demek?NameBerry'e göre Alina adı, "parlak, güzel" anlamına gelen Slav kökenli bir kız adıdır.BabeNames, Alina isminin "soylu, narin" anlamları taşıdığını da söylüyor. Bu anlamıyla ismin 'Adelina' isminden türediği belirtiliyor. TheBump, Alina isminin Rusça'da 'ışık' anlamına da geldiğini söylüyor. Bazı kaynaklarda ise ismin "ışık" veya "gerçek" anlamına gelen Yunanca kökeni olduğu belirtiliyor. O halde farklı kaynaklara göre Alina isminin şu anlamları var:

Parlak

Güzel

Soylu

Asil

Narin

Işık

Gerçek



ALİNA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Doğal bir lidersiniz, bağımsız ve bireyselsiniz. Son derece hırslı, orijinal ve cesursunuz. Yeni ve kanıtlanmamış yöntemler kullanıyorsunuz. Siz bir kaşif ve yenilikçisiniz. Çok fazla çevresel etkiye açık olmak sizi sınırlar ve hayal kırıklığına uğratır. Kendine güvenen, kendinden emin ve enerjiksiksiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Alina ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aleyna, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Lidya, Mira, Nila, Lina, İkra, Sahra, Sena, Vera, Tuana, Hülya, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

Alina ismine sahip ünlüler;

Alina Boz.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bağımsız bir liderin özelliklerini taşıyor, başkalarının baskısı altında fikrini değiştirmeyecek birisin.

L: 'L' harfi, bu hayatta sizi üzen ne varsa duymuyor ve hayatı olduğu gibi kabul ediyorsunuz.

İ: 'İ' harfli kişiler, çoğu durumda duygusal bir tepkiden çok rasyonel bir tepki göstermeye eğilimlidir.

N: Bu harf 5 rakamının alfabetik karşılığıdır ve bu nedenle hayatında çok fazla özgürlüğe ihtiyaç duyan ve gizliden gizliye her zaman ilgi odağı olmak isteyen birini temsil eder.

A: harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Alina İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

ALİNA İSMİ VE AŞK HAYATI

Oldukça çekici, cazibeli kişiler olurlar. Zeka, bilgi onlar için önemlidir. Karşılarındaki kişinin hem zekaları hem de görünüşleriyle etkileyici olması gerekir. Ortak noktaları olan kendine özgü yetenekleri bulunan kişilerle vakit geçirmekten keyif alırlar.

ALİNA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Kırmızı

Şanslı Numaraları: 7, 8, 18, 27 ve 35.

Şanslı Günü: Çarşamba

Şanslı Ayı: Nisan

Şanslı Taşı: Akik