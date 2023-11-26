Derya İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DERYA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Derya

Derya Cinsiyet: Uniseks

Uniseks Köken: Farsça



DERYA İSMİNİN ANLAMI

Derya ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. Farsça kökenli olan (deryā) Derya adı hem erkek hem kadınlar için kullanılabilmektedir. Derya adının 3 anlamı ise şöyledir:

1. Deniz.

2. Çok bilgili, engin kimse.

3. Çok, pek çok.

DERYA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Siz bir özgür ruhsunuz. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsunuz. Özgürlük, hayatınızın etrafında döndüğü bir çekirdek. Hayatta kalmak için ona ihtiyacınız var. Girişiminiz ne olursa olsun başarılı olmak için çok çalışırsınız. Derya ismindeki kişiler son derece rekabetçi; ileri görüşlü ve iyi planlamacıdırlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DERYA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Derya Uluğ, Derya Tuna, Derya Bedavacı, Derya Uncuoğlu, Derya Yanık.

Derya ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Dilara, Diba, Deva, Deryanur, Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, İlara, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: D harfi başarıyı temsil eder. Bu insanlar tüm seçimlerini çok dikkatli bir şekilde yaparlar.

E: Güzellik, estetik onları ifade eder.

R: Risk alan bir yapıları vardır.

Y: Y'nin enerjisi, bağımsız olan ve her koşulda kendini kolay ifade edebilen 7 rakamıyla ilişkilidir.

A: Başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Derya İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

DERYA VE AŞK HAYATI

8 rakamı aşık olduğunda, 8 sayısı eşini akıllıca seçer. Genellikle sadık ve şefkatlidirler. Parasal konularda finansal istikrar ve güven ararlar. İlişkide belli seviyeye geldikten sonra daha çok akılcı davranırlar. Evlerini, ailelerini severler, hem rahat hem de güvende olmaları için çok çalışırlar.

DERYA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 1, 3, 19, 26 ve 35

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Aralık

Şanslı Taşı: Kırımzı mercan