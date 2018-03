Türkiye'nin pek çok noktasında yetişen kantaron bitkisinin her derde deva özelliğinin farkında mısınız? Peki kantaron yağı ne tür sıkıntılara şifa oluyor?

Harici kullanımın dışında içilerek de yararlanılan kantaron yağı gün içerisinde karşılaşılabilecek ufak kanamaların durdurulmasında etkili. Antiseptik özelliği sayesinde cilt üzerinde sık sık görülen sorunların çözümünde de yıllardır kullanılıyor. Bu özelliği yağın kadınlar tarafından yakın markaja alınmasını sağlıyor. Fakat onlarca iyileştirici özelliği olmasına rağmen doğru kullanılmadığında yağın zararlı etkileri görülüyor.



Kantaron yağı nedir? Nasıl yapılır?

Doğal ürünler ile kişisel bakım yapmak ya da ufak tefek rahatsızlıkların tedavisine katkıda bulunmak işleri kolaylaştırıyor. Bu noktada yardımcı pek çok ürün bulunur ki, bu ürünler arasında kantaron yağı da var. Rahatsızlıklara doğal çözüm arayanlar tarafından "kantaron yağı nereden alınır?"sorusu sıkça soruluyor. Bu ürüne hızlıca ulaşmak isteyenler en yakın aktara uğrayabilir. Fakat kendi işini kendi görenler arasındaysanız yağı ev ortamında da yapabilirsiniz. Dağ tepe gezip mevsiminde taze kantaron bitkisi toplamak durumunda kalabilirsiniz. Kantaron bitkisini bulmakla iş bitmiyor. Kantaron yağı için çiçeklerin kurutularak saplarından ayrılması gerekiyor. Kavanoza alınan kantaronun üzerine zeytinyağı dökülerek kapak tülbent ya da havlu kağıt ile kapatılmalı. Güneşte 5 gün bekletilen kavanozun ağzı bu süre sonunda tamamen kapatılıyor ve 45 gün daha güneş alan bir ortamda bekletiliyor. Kantaron bitkisinden süzülerek alınan yağ karanlık bir ortamda yaklaşık olarak 3 yıl gibi uzun bir süre kullanılabiliyor. Yağın elde edilmesi için sadece zaman gerekiyor. Diğerleri zaten doğanın mucizesi.



Kantaron yağının faydaları ve zararları nelerdir?

Mikrop kırıcı özelliği olan kantaron yağı bu özelliği sayesinde yaraların daha hızlı kapanmasında önemli role sahip. Romatizmal rahatsızlıklar ve güneş yanıklarının iyileşmesine de yardımcı oluyor. Cilt güzelliğinden vazgeçemeyen kadınlar için en can alıcı konu ise kantaron yağının hücre yenileyici özelliği. Cildin daha genç ve pürüzsüz kalmasını sağlanıyor. Damarların açılmasından mide rahatsızlıklarının giderilmesine kadar oldukça geniş bir alanda etkili olan yağ psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor. Böylece depresyon gibi çağımızın dertlerine kolaylıkla elveda demek mümkün. Fakat her güzelin bir kusuru olur. Açık tene sahip olanlar bu ürünü kullanırken güneş ışığına maruz kalmamalı. Aksi halde cilt lekeleri oluşur. Bu durumda kantaron yağı kullanımı dikkat gerektiriyor.



Kantaron yağı ağza sürülür mü?

Ürün zaten zeytinyağı gibi kendini kanıtlamış bir yağ ile harmanlanıyor. Yani tamamen doğal. Bu nedenle de içilerek de tüketilebiliyor. Özellikle mide ve hazımsızlık gibi sıkıntılar ile mücadeleyi kolaylaşıyor. Ağız içerisinde görülen “aft” denilen yaralara da iyi gelebiliyor.



Kantaron yağı bebeklerde pişiğe iyi gelir mi?

Kantaron yağının ciltte meydana gelmiş olan deformasyonu onarma özelliği bulunuyor. Ayrıca cildi ölü hücreden de arındırır bir tür peeling özelliği söz konusu. Cildi tazeleyen fonksiyonu bebeklerde görülen pişik sorunlarının da önüne geçmek için kullanılır. Bebeklerin cildi yetişkinlere oranla çok daha hassas olduğu için uygulama esnasında yağın bir miktar su ile seyreltmek uygun olur.



Cilt lekeleri için nasıl kullanılır?

Yanlış kullanımı cilt lekelenmesine sebep olsa da doğru kullanım pürüzsüz ve sağlıklı bir cildin oluşumunu sağlar. Özellikle kantaron yağı sivilce lekelerinin yok edilmesinde etkili bir role sahip. Yağı kullanmadan önce alerjik reaksiyonlara karşı bilek içi gibi hassas bir bölgede denemek lazım. Ciltte bir reaksiyon oluşmuyor ise yüze de ince bir tabaka halinde yağ uygulanır ve yarım saatlik bir beklemeden sonra yağ ılık su ile temizlenir. İşlemi haftada 2 gün yapmak yeterli. Ayrıca kantaron yağı egzama hastalığına da iyi gelebiliyor. Aynı uygulama egzama üzerine de denebilir.



Kantaron yağı hamilelikte çatlaklara iyi gelir mi?

Hamilelik esnasında karın bölgesinin büyüyerek gerginleşmesi çatlaklar oluşur. Kantaron yağı ise bu çatlakların büyük bir bölümünün yok edilmesinde etkili olsa da tamamını ortadan kaldıramıyor. Ayrıca çatlakların üzerinden geçen zaman bu sorunun iyileştirilmesinde de etkili.



Kantaron yağı yanık kürü nasıl yapılır?

Özellikle kırmızı kantaron ile yapılan yağ taze yara üzerinde iyileştirici etkiye sahip. Yanıklara her gün düzenli olarak uygulanması yaranın iyileşmesini sağladığı gibi yara sonrası iz oluşumunun da önüne geçiyor.