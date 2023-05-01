İlişkide yaş farkı önemli mi? Ne gibi riskleri var?

İlişkide yaş farkı ne kadar önemli? Aradaki yaş farkının fazla olduğu ilişki ister olgun erkek ve genç kadın ister olgun kadın ve genç erkek arasında olsun genellikle tartışmalıdır. Tartışmanın yönünün, ilgili cinsiyet dinamiklerine bağlı olarak değişme eğiliminde olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak yaş farkını takip eden eleştiri, flörtte tipik olarak güç dinamiklerine veya daha spesifik olmak gerekirse algılanan güç dengesizliklerine odaklanır.

'BU İLİŞKİLER SÖMÜRÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Cougar Life'ın yazarı ve araştırma danışmanı olan psikolog Sarah E. Hill, "Bu ilişkiler, büyük ölçüde, sömürünün meydana geldiği varsayımı nedeniyle damgalanır" derken, yaşlı partnerin genç partneri seks için sömürdüğünün veya genç partnerin yaşlı partneri mali kazanç için sömürdüğünün varsayıldığını belirtiyor.

Genel kanının aksine, pek çok ilişki uzmanı, yaş farklarının, bir ilişkide var olabilecek diğer herhangi bir dinamikten daha fazla sömürücü ya da sorunlu olmadığını söylüyor.

Mesele şu ki, yaş farkı olan ilişkiler, belirli güç dengesizliklerini içerir. Bu tespit, herhangi bir ilişkinin farklı geçmişlere sahip iki insanı içerdiği ve bu nedenle farklı toplumsal ayrıcalık düzeylerinde ilişki sürdürdüğü gerçeğine dayanır. Hill'in belirttiği gibi, bu ilişkiler kesinlikle sömürücü olabilir, ancak "Çoğunlukla böyle değildir." Aslında, Cougar Life'ın yakın tarihli bir araştırması, Hill'in de belirttiği gibi, "bu ilişkilerin çoğunun, yaşın araya girmesine izin vermeyen iki kişi arasındaki gerçek, organik bir bağlantı doğduğunu" öne sürüyor.

'YAŞ FARKI FLÖRTÜNÜN RİSKLERİ VAR'

Ancak Hill'e göre tüm ilişkilerde, yaş farkı flörtünün riskleri var. Önemli bir yaş farkı olan bir ilişkinin, doğası gereği sorunlu olmaması, asla sorun olmayacağı anlamına gelmez.

Bazı uzmanlar da yaş farkının ilişkilerde sorun teşkil ettiğini ortaya koyan araştırmalara işaret ediyor. ABD’nin Emory Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, evli çiftler arasındaki yaş farkı arttıkça boşanma oranı da artıyor. Üç bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, aralarında 20 yaş fark bulunan evli çiftlerin yüzde 95’i, 10 yaş fark bulunanların yüzde 39’u, 5 yaş fark bulunan çiftlerin evlilikleri ise yüzde 18 oranında boşanmayla sonlanıyor. Aralarında 1 yaş fark bulunan evli çiftlerin boşanma oranıysa yüzde 3. Araştırmada, evli çiftlerin ilk iki yılı başarılı bir şekilde atlattığı durumlarda ise boşanma risklerinin yüzde 43 azaldığına dikkat çekilmiş. Ancak 10 yılı aşan evliliklerde boşanma oranının yüzde 94 arttığı görülmüş.

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