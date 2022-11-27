Kadınlar erkeklerin ilk neresine bakar? 7 kritik detay

İlk buluşmalar, ilk tanışmalar önemlidir çünkü kişiler hakkında pek çok konuda bilgi verebilir. Peki, kadınların erkeklerin ilk neyine, neresine bakar? Her kadının dikkat ettiği noktalar farklı olsa da bazı noktalar benzeşebilir. İşte 'kadınlar erkeğin ilk neresine bakar' sorusuna yanıt olabilecek 7 kritik detay:

1-Eller ve tırnaklar

Kirli tırnakları olan bir erkek ilk anda büyük bir eksi alabilir. Tırnakların bakımı, uzunluğu, düzenli kesilip kesilmemesi de oldukça dikkat çekicidir. Kadınlar genellikle temiz, kısa tırnaklı erkeklerden hoşlanır. Kadınlar ayrıca sık sık ellere bakar ve ellerinizle yaptığınız jestleri fark eder. Onları temiz tutun ve ellerinizi hareketler için çok sık kullanmayın. Dikkat dağıtıyor!

2-Vücut kokusu

Evet, bu gözle görülür bir şey değil ama çok belirgin bir kriter. Kadınların asıl fark ettiği şey, gerçekten nasıl koktuğunuzdur. Vücut kokunuzla kesinlikle ilgilenecek iyi bir çözümünüz olsun. Yeni spor yaptıysanız dışarı çıkmadan önce hızlıca bir duş alın. Daha ağzını açmadan onun senden 5 metre uzaklaşmasını istemezsin...

3-Ayakkabılar

Kadınlar ayakkabınıza bakar. Bu sizin ne kadar temiz olduğunuzu bile gösterebilir. Eğer kirli, çamurlu ayakkabılar giyiyorsanız bu koca bir hayırdır! Temizliğiniz ve kendinize bakmanız ayakkabılarınızda saklıdır. Sadece temizlik değil stil de kadınlar için oldukça dikkat çekicidir.

4- Duruş

Kendinize güvensiz bir duruş sergilemek istemezsiniz öyle değil mi? Özellikle yeni tanışacağınız biriyle konuşurken kambur durmanız veya omuzlarınızın öne düşmesi sizi olduğundan daha öz güvensiz gösterecektir bu yüzden duruşunuza aslında öz güveninize özen gösterin

5- Saçlar

Kepekli saçlara kim evet diyebilir ki! Kadınların bir diğer önem verdiği konu ise saçlardır. Saçlarınız kısa veya uzun olabilir. Ancak stili, bakımlı olup olmaması oldukça önemlidir.

6-Dişler

Sararmış dişler en çok eksi puan getiren özellikler arasındadır. Eğer buluşmadan önce kahve içtiyseniz ağzınıza bir sakız veya şeker atmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca buluşmadan öncede dişlerinizi fırçaladığınızdan emin olun. D iş temizliği bir günlük bir süreç olmayacağını unutmayın. Diş ve ağız bakımı başlı başına özen gerektiren bir konu.

7- Giyim tarzı

Hangi tarzı benimsemiş olursanız olun, ne kadar uyumlu olduğunuz, ne tür bir kişiliğe sahip olduğunuzun iyi bir göstergesidir. Kıyafetleriniz vücudunuzla orantılıysa, vücut tipiniz ne olursa olsun, kendi görünümünüze saygı duyacak kadar kendinize önem verdiğinizi gösterir. Bu yüzden en azından kıyafetlerinizin üzerinize uygun olduğundan emin olun.