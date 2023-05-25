Neden evlenecek kişiyi bulamıyorum? Bir uzmana göre 4 olası sebep

Bir flört uzmanı olan Anna Kai, aşık olmayı ve anlamlı ilişkiler kurmayı her zaman son derece zor bulan isimlerden. Kai'ye göre evlilik için doğru kişiyi bulamamanın bazı nedenleri şöyle:

1. Yeterince insanla tanışmadınız

Anna, 'İyi erkek olmadığı için bekar değilsin, yeterince kişiyle tanışmadığın için bekarsın" görüşünü paylaşıyor. Ona göre bazı kişiler ilk denemede doğru kişiyi bulacağına inanıyor ancak aslında daha fazla insan tanımak gerekiyor. Anna, her yanlış kişinin onu aslında doğru kişiye yaklaştırdığına inanıyor.

2. Randevu dışında her şeye öncelik veriyorsunuz

Anna, "Filmler size doğru kişinin kucağınıza düşeceğini söyler ama evinizden hiç çıkmazsanız o kişi sizi bulamaz. Elbette zamanlama önemlidir, ancak kendinizi doğru zamanda doğru kişiyle tanışacak konuma getirmelisiniz" diyor. O, hayatınızda vereceğiniz en önemli iki kararın ne yapacağınız ve bunu kiminle yapacağınıza karar vermek olduğunu düşünüyor.

Anna, "Eğer hayattaki amacınız bir eş bulmaksa, flört etmeye kariyerinizden sonra ikinci sırada değil, başka bir kariyer olarak bakmaya başlamalısınız. Öncelik verdiğimiz şeyler sonunda bizi öncelikli hale getirir" diyor.

3. Geçmişe takılıp kalarak zaman harcıyorsunuz

Anna, tanıdığı pek çok insanın neredeyse mükemmel olan ancak bağlanmak istemeyen biri için umut beslediğini söylüyor: "Doğruyu bulması için ona yeterince zaman verirsen, sonunda sana bağlanacağını düşünüyorsun çünkü çok fazla zaman harcadın. Ancak bu fenomen, işteki batık maliyet yanılgısıdır, çünkü yanlış ilişkiye ne kadar çok batarsanız, doğru olanı bulmak için o kadar az zamanınız olur" diyor.

4. Reddedilmekten korkarsınız

Anna, çoğu insanın hala bekar olmasının en önemli nedenlerinden birinin, içten içe bir partner istemeleri, ancak istedikleri kişiyi hak ettiklerine inanmamaları olduğunu söylüyor. Anna "İstediğiniz kişi ve şey tarafından reddedilme korkusu kadar sizi hayallerinizin peşinden gitmekten alıkoyan başka bir şey yoktur" dedi.

Anna şöyle devam ediyor: "Uğruna savaştığınız kişi tarafından reddedilmektense kendinizi onu istemediğinize ikna etmek egonuz açısından daha güvenli gelebilir. Ancak hayatta sahip olmaya değer şeylerin uğruna savaşmaya değer şeyler olduğunu unutmayın"

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