Kantaron yağı ciltten saça, sindirim sisteminden enfeksiyon hastalıklarına kadar uzanan çok sayıda faydayı da beraberinde getiriyor. Ancak doktora danışarak önerildiği şekilde kullanılması gerekiyor.

Özellikle sağlığa faydaları ile öne çıkan kantaron yağı, son zamanlarda aktarlarda en çok satan ürünler arasında yer alıyor. Kantaron bitkisinden elde edilen sarı renkli bu yağ, cilde, enfeksiyon hastalıklarına, sindirim sistemine ve saçlara çok sayıda faydayı da beraberinde getiriyor.





Kantaron Yağı Nasıl Kullanılmalı?

Kantaron yağı, pamuk yardımıyla istenilen bölgeye sürülerek veya bir çay kaşığı içilerek kullanılabilir. Suyunuza ya da meyve suyunuza karıştırarak da rahatça tüketebilirsiniz. Ayrıca bitki halinde satılan sarı kantaronu satın alarak çayını da yapabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce bir uzmana danışmanızda yarar var.





Cilde Faydaları

Kantaron yağı, cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan fazlasıyla yararlı bir yağ. Doğrudan cilde sürerek kullanabileceğiniz yağ, hücre yenilenmesini artırarak cildi yaşlanmanın etkilerinden koruyor. Cildi nemlendiren ve lekeleri ortadan kaldıran kantaron yağı, sivilce izi, yanık ve yaralar için öneriliyor. Pek çok nedenden kaynaklanabilen cilt tonu eşitsizliklerini de düzenli kullanımla azaltıyor.





Enfeksiyon Hastalıklarına Yararları

Bakteri, virüs ve mantarlarla mücadele ederek vücudu hastalıklardan koruyan kantaron yağı, söz konusu enfeksiyonun hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor. Düzenli kullandığınız takdirde iç ve dış mevcut enfeksiyonları iyileştirdiği gibi yeni enfeksiyonların görülme riskini de hatırı sayılır derecede azaltıyor. Ancak alerjik bir bünyeye sahipseniz kullanmadan önce mutlaka dermatoloğunuza danışmalısınız.





Sindirime Faydaları

Ağız yoluyla alınan az miktarda kantaron yağı sindirim sistemi üzerinde pozitif etkiler gösteriyor. Sindirim sisteminizi düzenleyebilir, hızlandırabilir ve kabızlık gibi birçok insanı etkileyen sorunlara elveda diyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığından daha fazla kullanılması uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor. Şifa deposu olan kantaron yağı ayrıca;

Kanamaların azalmasına destek oluyor,

Uçukları iyileştiriyor,

Varisleri önlüyor,

Saç dökülmelerini azaltıyor,

Uykusuzluk sorununa iyi geliyor,

Mide yaralarına iyi geliyor,

Romatizma ağrılarını hafifletiyor.





Sarı ve Kırmızı Kantaron Yağı

Sarı ve kırmızı kantaron yağı olmak üzere iki farklı tür mevcut. Kırmızı olan taze, sarı olan ise kurutulmuş bitkilerden elde ediliyor. Aynı bitkiden üretildiği için faydaları arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Bu nedenle dilediğiniz renkteki yağı satın alarak deneyebilirsiniz. Dilerseniz iki yağı karıştırarak da kullanabilirsiniz. Yalnızca güvenilir yerlerde satılan ve üzerinde tüm bilgileri bulunan ürünleri tercih etmelisiniz.





Doktorunuza Danışmalısınız!

Bitkisel yağlar başta olmak üzere doğal ürünleri kullanmadan önce hekiminize sormalısınız. Çünkü alerjik reaksiyonlar sıkça yaşanabiliyor. Özellikle kronik bir hastalığı bulunan ya da düzenli ilaç kullanan kişiler çok daha titiz davranmalı, ilaçların kantaron yağı ile etkileşime girme ihtimalini düşünmelidir. Her gün kullanmak zorunda olmadığınızı, haftada 2-3 kez kullanmanın da yeterli olduğunu unutmayın. Hassas bir cilde sahipseniz haftada birkaç kereden fazla kullanmamalısınız.

