15 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Ocak 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları ve merkür retrosunun burçlara etkileri...

15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İletişim problemlerine, agresyona ve yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. Küçük bir seyahat planı yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulara odaklı olduğunuz günlerdesiniz. Bu konularda temkinli hareket etmeniz önem taşıyor. Kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız yüksek. O nedenle riskli kararlar almayın.





İKİZLER BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük planlarınıza farklı bir şekilde bakabilir, varsa geçmişte kapatılmamış olan konuların üzerinden tekrar geçebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken tek başınıza zaman geçirmek ve kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Zihinsel karmaşa ve huzursuzluk hissetmeniz mümkün, bu da duygusal iniş çıkışlar yaşamanıza neden olabilir.

ASLAN BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla ya da arkadaşlarınızla iletişim kurabilir, bir araya gelmek üzere plan yapabilirsiniz. Ancak ilişkileri zorlayıcı gökyüzü etkileri nedeniyle iletişim dilinize dikkat etmeniz önem taşıyor.

BAŞAK BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konular üzerine yoğun düşüncelerle hafta sonuna başlayabilirsiniz. Kafa karışıklığı ve içsel huzursuzluk yaşamanız mümkün. Hedeflerinize farklı bir gözle yeniden bakmayı deneyebilirsiniz.





TERAZİ BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim konuları gündeminizde olabilir. İletişim ya da bağlantılar kurmakta zorlanabilirsiniz. Çeşitli aksilik ve blokajlar yaşanabilir, sakin kalmaya çalışın.

AKREP BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Borçlar, krediler, miras ya da ortak parakaynaklarıyla ilgili konular gündeminizde olabilir.Ortaklıklarınızda iletişim problemleri olabilir, imza süreçlerinde blokajlar yaşanabilir, sakin kalmaya çalışın.

YAY BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle olan diyaloglarınıza dikkat edin, sağlıklı iletişim kurmanın her zamankinden daha fazla önem kazandığı günlerdesiniz. Özellikle eski meseleleri tekrar gündeme getirmemeye özen gösterin.





OĞLAK BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna taşımak durumunda kaldığınız işleriniz olabilir; bazı toplantılar, görüşmeler yapabilirsiniz. Online görüşme ya da çalışmalarınızda çeşitli aksaklıklar yaşanabileceği için dikkatli olun.

KOVA BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle sağlıklı iletişim kurmanız önem taşıyor, aksi takdirde gereksiz gerilimler yaşanabilir. Geçmişte başlayıp devam ettirmediğiniz bir hobinize ya da spora yeniden dönmek için de güzel bir gün.

BALIK BURCU - 15 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü evinizle ilgilenmeye ayırabilir, evde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Yapılması gereken düzenleme ya da tadilat gibi işler için uygun bir gün. Akşam saatlerinde ailenizle birlikte keyifli bir program yapabilirsiniz.

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