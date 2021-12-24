25 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 25 Aralık 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Aralık cumartesi için günlük burç yorumları...

25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna son günlerin yarattığı gerginlikle başlayabilirsiniz; günlük rutin işlerinizle, evde yapmanız gerekenlerle ilgilenmek sizi biraz rahatlatacaktır. Stres kaynaklı baş ağrıları yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim sizi ilişkinizle ilgili bir karar noktasına getirebilir. Mutlu değilseniz bitirmek isteyebilirsiniz. Ancak ilişkiniz bu süreçten dönüşüp güçlenerek de çıkabilir.

İKİZLER BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bulunduğunuz çevreyi değiştirmek, taşınmak ya da uzaklaşmak isteği duyabilirsiniz. Ailenizle olan ilişkileriniz de dönüşüyor. Yöneticiniz Merkür sizi desteklerken bazı konuşmaları yapmanızın zamanı gelmiş olabilir.

YENGEÇ BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın çevrenizle olan ilişkilerinizin dönüşüp güçlenebileceği bir süreçtesiniz. Ama bu aynı zamanda krizli de olabilir. Duygusal olarak zorlanabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal kayıplar yaşayabileceğiniz için dikkatli hareket etmeniz gereken bir süreç. Elinizdeki mevcut olanı korumaya odaklanın. Maddi konularda fazla hırstan, abartıdan, risklerden uzak durun.

BAŞAK BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatini sürdürüyor. Hafta sonunu kendinize odaklanıp yeni planlar yaparak değerlendirebilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür sizi destekliyor.

TERAZİ BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim sizi hayatınızda yapmak istediğiniz dönüşümler için motive edebilir. İlişkiler odak noktanızda, yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz.

AKREP BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Plüton ile Venüs arasındaki etkileşim sizi arkadaşlık ilişkilerinizde etkiliyor. Sosyal çevrenizde bir değişim dönemine giriyorsunuz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, bazı kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz.

YAY BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışma hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilir, ek sorumluluklar alabilirsiniz. Kazancınızı arttıracak yeni projeler geliştirebilirsiniz. Mali durumunuzu güçlendirecek atılımlar yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınız, hayalleriniz ve umutlarınıza odaklanabilirsiniz. Yılın son hafta sonunda geçen yılın bir değerlendirmesini yapmak size iyi gelebilir. Bunu yazılı yapmak iyi bir fikir olabilir.

KOVA BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal kaynaklarınız ve iş ortaklıklarınızla ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Miras konuları gündeminizdeyse çatışmalar çıkabilir. Krizleri analitik bir bakış açısıyla yönetmeniz gerekiyor.

BALIK BURCU - 25 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizi dönüştürecek ve geleceğe taşıyabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle bazı konuları konuşabilirsiniz; ancak tepkisel olmamanız, duygularınızla birlikte mantığınıza da kulak vermeniz önem taşıyor.

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