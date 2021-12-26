27 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 27 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 27 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 27 Aralık pazar için günlük burç yorumları...

27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili yönetmeniz gereken krizler olabilir, ego savaşlarından uzak durmanız önemli. Kararlı adımlar atarak sorunlarınızı çözebilir, hatta ilişkinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor olacak.

BOĞA BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılın son haftasına başlarken evinizi ya da çalışma ortamınızı derleyip toplama, organize etme işleriyle ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yaptırmanız gereken kontrolleri de ihmal etmeyin.



İKİZLER BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle bazı uyumsuzluklar, fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bazı şeyleri yanlış anlamış olma ihtimaliniz de var. Bugün birlikte yapacağınız bir aktivite planlamak ikinize de iyi gelebilir.

YENGEÇ BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken evinizle ilgili yapılması gereken işler olabilir ve yeni sorumluluklar almanız gerekebilir. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Taşınma konusu gündeminizdeyse harekete geçebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim ve iletişim süreçleriyle ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Karar alıp harekete geçebilirsiniz. Kardeşleriniz ya da yakın çevrenizden destek aldığınız bir konuyla ilgili kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz.

BAŞAK BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün parasal konularda almanız gereken zor bir karar olabilir. İyice düşünmenizde, hatta bir finans danışmanından fikir almanızda fayda var. Otorite figürleriyle bazı çatışmalar söz konusu.

TERAZİ BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Yılın bu son günleri yeni kararlar almak için çok uygun. Geçtiğimiz yılı gözden geçirebilir ve geleceğe dair planlar yapabilirsiniz.

AKREP BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken borç-alacak, kredi, sigorta gibi konular gündeminize gelebilir. Rahat bir akışa geçebilir ve parasal olarak rahatlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz.

YAY BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek. İşinizle ilgili bir organizasyona dahil olabilirsiniz. İş çevrenizden yeni insanlarla tanışabilir ve dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Bazı krizli durumlar oluşabilir ancak yöneticiniz Satürn sizi destekliyor olacak. Süreci rahatlıkla yönetebilirsiniz.

KOVA BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınıza odaklısınız, yeni hayaller kuruyorsunuz. Eğitim hayatınız ya da kariyerinizle ilgili yeni fikirler ve projeler geliştirebilirsiniz. Yurt dışıyla bağlantılı planlar yapabilirsiniz.

BALIK BURCU - 27 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kredi, borç, başkalarıyla ortak kazançlarınız gibi konular gündeminize gelebilir. Borçlarınızı yeniden yapılandırmak için bir adım atabilirsiniz. Ancak bir uzmandan görüş almanızda fayda var.

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