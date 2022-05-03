4 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Mayıs Çarşamba için günlük burç yorumları...



4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars ile Uranüs arasında pozitif etkileşim var. Beklenmedik bir seyahat gündeminiz oluşabilir; tatildeyseniz ani bir kararla dönüşünüzü erteleyebilir veya planladığınızdan daha erken dönebilirsiniz.

BOĞA BURCU -4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde parasal konular gündeminizde olabilir. Para giriş çıkışınız hızlanabilir. Bugün fazlaca ve beklenmedik harcamalar yapmanız mümkün olsa da genel olarak keyfiniz yerinde.

İKİZLER BURCU - 4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Güzel bir gün geçirebilirsiniz. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Aklınıza parlak fikirlerin gelebileceği bir gün.

YENGEÇ BURCU - 4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizle kalmaktan, okumalar yapmak ya da yazı yazmak gibi aktivitelere zaman ayırmaktan keyif alabilirsiniz. Hızlı aydınlanmalar yaşamanız mümkün. Yeni farkındalıklarınızla bazı kararlar alabilirsiniz.

ASLAN BURCU -4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal yaşamınızın hareketli olacağı bir gün. Yeni kişilerle tanışabilir, bolca sohbet edebilirsiniz. Beklenmedik programlar, davetler gündeme gelebilir ve bunlara hızlıca dahil olarak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU -4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihinsel olarak kariyerinize odaklı olabilirsiniz. Aklınıza parlak iş fikirleri ya da yaratıcı projeler gelebilir, bunları mutlaka bir kenara not alın. Daha sonra değerlendirmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Genel olarak gündemden uzaklaşma ve keyifli zaman geçirme isteğiniz baskın. Hiç aklınızda yokken bir seyahat planı yapabilirsiniz; tatildeyseniz ani bir kararla dönüşünüzü erteleyebilirsiniz.

AKREP BURCU - 4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Plüton ile Jüpiter arasında pozitif etkileşim var. Ortaklı kazançlar, miras, kredi, borç ve ödemeler gibi konularda beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilir, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU - 4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Jüpiter ile Plüton arasında pozitif etkileşim var. Partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilir, ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Bolca iletişim ve sohbet odaklı olacağınız bir gün. Sürpriz gelişmeler de olabilir.

OĞLAK BURCU - 4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük düzeninize odaklı olabilir, derleme toplama işleriyle uğraşabilirsiniz. Son günlerde sağlık sorunlarınız olduysa günün enerjileri şifalı. Kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Yöneticiniz Satürn sizi destekliyor.

KOVA BURCU -4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs ile Mars arasında pozitif etkileşim var. Partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bolca iletişim ve sohbet odaklı olacağınız bir gün. Sürpriz gelişmeler de olabilir, beklenmedik bazı adımlar atılabilir.

BALIK BURCU -4 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evde olmaktan keyif alabileceğiniz bir gün. Bir ev alım-satımı, tadilat ya da taşınma gündeminiz varsa günün enerjileri olumlu. Beklenmedik gelişmeler sonucu hızlıca bir karar alabilir ve başlangıç adımı atabilirsiniz.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER