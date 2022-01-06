7 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 7 Ocak 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Ocak Perşembe için günlük burç yorumları...

7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal ortamlardan ve kalabalıklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Biraz gergin hissetmeniz mümkün, baş ağrılarınız olabilir. Yalnız kalıp dinlenmek, kişisel gelişimle ilgili çalışmalar yapmak size iyi gelebilir.

BOĞA BURCU - 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde biraz gergin olabilirsiniz. Günün geri kalanını sevdiğiniz insanlarla, arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi desteklerken siz de diğer insanlara yardımcı olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal açıdan oldukça şanslı günlerdesiniz. Yeni kazanç fırsatları, kariyerinizle ilgili şanslı gelişmeler olabilir. Ayrıca bugün gökyüzündeki enerjiyi kişisel gelişim çalışmaları yaparak değerlendirin.

YENGEÇ BURCU - 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz gergin hissedebilir, son zamanlardaki gündeminizden yorulup uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Uzun bir yürüyüşe çıkmak çok iyi gelebilir. Umutlarınızı, hayallerinizi hep aklınızda tutun.

ASLAN BURCU - 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular, borçlar, kredilerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Bu konularda rahat bir akışla ilerleyebilirsiniz. Sabah saatlerinde bazı blokajlar olması mümkün, önemli işlerinizi öğleden sonra yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili iniş-çıkışlı duygular içerisinde olabilirsiniz. Şifa enerjisi taşıyan bugünleri iyi değerlendirip, açık kalplilikle iletişim kurun. Geri çekilerek duvar örmeyin, duygularınızdan korkmayın.

TERAZİ BURCU - 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir yandan yöneticiniz Venüs sizi ilişki konularında desteklerken, diğer yandan yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor olabilir. Zamanınızı yönetmeye, günlük hayatınızı dengelemeye çalışabileceğiniz bir gün.

AKREP BURCU - 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde odağınızda ilişkiniz var. Şifa enerjisi taşıyan bugünleri iyi değerlendirip, onunla iletişim kurun. Şüphe ya da kıskançlık duygularıyla fevri hareketlerde bulunmamaya dikkat edin.

YAY BURCU - 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün evinizle ve ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evden çıkmak istemeyebileceğiniz bir gün. Evde yapılması gereken yenilik, düzenleme ya da dekorasyon gibi işlerle ilgilenmekten de keyif alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU -7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde biraz gergin veya tepkisel olabilirsiniz, çevrenizdeki insanlarla kırıcı olmadan iletişim kurmaya özen gösterin. Eğitim ya da iletişim konularında aksilikler yaşanabilir.

KOVA BURCU - 7 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerinde bazı blokajlar olsa da ilerleyen saatlerde rahat bir akışa kavuşmanız mümkün. Beklediğiniz bir ödemeyi alabilir, bir borcunuzu kapatabilirsiniz.

BALIK BURCU - 6 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor ve yöneticiniz Neptün’le kavuşuyor. Şifa enerjisi taşıyan bugün yeni hayaller, dilekler, niyetler için çok güzel bir gün. Hayat adeta size kucak açıyor.

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