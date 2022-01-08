9 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 9 Ocak 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Ocak Pazar için günlük burç yorumları...

9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Bir yandan kendinize odaklanmaya çalışırken diğer yandan partnerinizin beklentileri ve ilişki sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz. Çatışmalara müsait bir gün.

BOĞA BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde daha sakin kalıp spiritüel çalışmalar yapmak, gereksiz diyaloglara girmemek isteyebilirsiniz. Huzura ihtiyacınız var ancak çevrenizdeki insanların beklentileri sizi yorabilir.

İKİZLER BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda bulunabileceğiniz bir gün. Ancak ilişkilerde çatışmalar yaşanabilir, istemediğiniz durumların içine çekilebilirsiniz. Bazı kişilerle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü biraz dinlenmeye ayırmanızda fayda var, oldukça yoğun geçen bir iş gündeminden sonra yorulmuş olabilirsiniz. Kendinizi ihmal etmeyin ve duygusal ihtiyaçlarınızla da ilgilenin.

ASLAN BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün uzun bir yürüyüşe çıkmak, çevrenizdeki insanlardan uzaklaşıp yalnız kalmak size iyi gelebilir. İlişkilerinize dair sorgulamalar içine girmeniz mümkün. Günü sakin geçirmeye, kimseyle tartışmamaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde parasal konularla ilgili bir gündeminiz ya da blokajlarınız olabilir. Günü biraz daha akışta geçirmeye, fazla detaylarda kaybolmamaya çalışın. Koşulları fazla zorlamamak iyi olabilir.

TERAZİ BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinizle birlikte geçirebilirsiniz. Bugün biraz gergin olmanız ve duygusal iniş çıkışlar yaşamanız mümkün; o nedenle önemli konuları konuşmak yerine daha akışta kalmanızda fayda var.

AKREP BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü evinizde yapılması gereken işlerle ve rutin görevlerinizle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Düzenleme ve organizasyon işleri yapabilirsiniz. Ufak tefek sağlık sorunları yaşamanız mümkün, dikkatli olun.

YAY BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinizle birlikte geçirebilirsiniz. Biraz gergin olmanız mümkün; o nedenle önemli konuları konuşmak yerine daha akışta kalmanızda fayda var. Kırıcı olmamaya, fevri davranmamaya özen gösterin.

OĞLAK BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü evinizde ailenizle geçirmek isteyebilirsiniz, biraz huzura ve sakin kalmaya ihtiyacınız var. Evde yapılması gereken düzenleme, organizasyon ya da tadilat gibi işlerle de ilgilenmeniz gerekebilir.

KOVA BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde yakın çevreniz, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla birlikte olabilirsiniz. Ancak ilişkilerde çatışmalar yaşanabilir. İletişim dilinize dikkat edin, kırıcı olmamaya özen gösterin.

BALIK BURCU - 9 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde parasal konularla ilgili bir gündeminiz ya da blokajlarınız olabilir. Bugünü biraz daha akışta geçirmeye çalışın. Koşulları fazla zorlamayın, dinlenin ve yeni haftaya hazırlanın.

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