1 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 1 Kasım 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Kasım pazartesi günlük burç yorumları...

1 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 1 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yapılacak işler listenizi düzenlemekle güne başlamanızı öneririm. Bugün epeyce yapılacak işiniz olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Stres kaynaklı baş ağrıları yaşayabilirsiniz. Mola vermeyi unutmayın.

BOĞA BURCU - 1 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün odak noktanız ilişkiniz olacak. Geleceğe dönük kararlar alabilirsiniz. Partnerinizle konuşmak istediğiniz konular varsa tam zamanı. Kendinizi rahatça ifade edebilir, daha iyimser yaklaşabilirsiniz.

Yöneticiniz Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Ev alım-satım ya da taşınma gibi planlarınız varsa bir karar almak ve imza atmak için çok uygun bir gün. Alacağınız karar size şans ve kazanç getirecek.

Yakın çevrenizle sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilir, var olan sorunları yapıcı bir yaklaşımla çözümleyebilirsiniz. Eğitimle ilgili bir planınız varsa bir karar almanız ya da başlangıç yapmanız için ideal bir gün.

Gelirinizde artış, ek kazanç gibi konular gündeme gelebilir, bolluk bereket akabilir, bugün şans sizden yana. Hatta şans oyunlarından bile para kazanabilirsiniz. Bugün karşılaştığınız fırsatları iyi değerlendirin.

BAŞAK BURCU - 1 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda. Yöneticiniz Merkür de şans gezegeni Jüpiter ile olumlu açı yapıyor. Kısacası günün şanslısı sizsiniz. Alacağınız bir kararla ilgili evrenden destek alıyorsunuz. Bu karar önünüzü açacak, size şans ve fırsatlar getirecek.

Yeni farkındalıklarınızla, hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bugün alacağınız kararların sizin için iyi olduğuna güvenebilirsiniz. Başkalarının fikrini sormak yerine iç sesinizi dinleyin ve ona inanın.

Arkadaşlık ilişkileriniz açısından güzel bir gün. Sağlıklı iletişim kurabilir, olaylara daha iyimser yaklaşarak var olan sorunları çözebilirsiniz. Daha önce kafanızı bulandırmış konulara bugün tekrar, başka bir gözle bakmayı deneyin.

Haftanın ilk günü gökyüzü size kariyerinizle ilgili fırsatlar getiriyor. Yöneticiniz Jüpiter ile Merkür arasındaki olumlu etkileşim sizi meslek alanınızda destekliyor. Bir teklif alabilir, imza atabilir, geleceğe dönük bir karar verebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konuları gündeminize gelebilir. Alacağınız bir karar size şans ve fırsatlar getirebilir. Uluslararası ticaret ya da eğitim konuları gündeminizdeyse günü değerlendirin.

KOVA BURCU 1 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hukuksal konular, miras konuları ya da başkalarıyla ortak kazançlarınızla ilgili rahat bir akışınız var. Alacağınız bir karar ya da atacağınız bir imzanın olumlu sonuçları olabilir. Krizleri rahatça yönetebilirsiniz.

Kendinizi daha iyimser hissediyorsunuz. İlişkinizle ilgili kafa karışıklığınız geçmiş, hatta bir karar almış olabilirsiniz. Bu kararınızın doğru olduğuna güvenin. Her şey hayal ettiğiniz gibi olmayabilir ama hayat size yeni şans ve fırsatlar getirecek.

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