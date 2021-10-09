10 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 10 Ekim 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 10 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 10 Ekim pazar günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



10 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 10 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yöneticiniz Mars sizi yurt dışı bağlantılı konularda destekliyor. Haftanın bu son gününde sürpriz bir seyahat fırsatı çıkabilir. Günü dışarıda uzun bir yürüyüş gibi, sizi ortamınızdan uzaklaştıracak bir aktiviteyle değerlendirebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 10 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dün akşam saatlerinden itibaren bazı krizli durumlar gündeminize gelmiş olabilir. Ortaklıklarınızdaki paylaşılan gelirler ya da aldığınız maddi desteklerle ilgili problemler çıkabilir. Sağduyulu olmalısınız.

Evliliğiniz ya da ortaklığınızla ilgili olarak gerilim yaratan bazı konularda partnerinizle iletişim kurmanız gerekebilir. Öfkenizi doğru yönetmek, özellikle kullandığınız dile dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Haftanın son gününü evinizle ilgilenmek, yaşadığınız ortamı düzenlemek, günlük hayatı organize etmek gibi işlere ayırmak size iyi gelecek. Rahatlamak yerine strese girmemek için kendinizi fazla yormamaya dikkat edin.

Haftanın son gününde yöneticiniz Güneş sizi aşk konusunda destekliyor. Günü partnerinizle keyifli zaman geçirmek için değerlendirebilirsiniz. Ayrıca hobilerinizle ilgilenmek de size iyi gelebilir.

BAŞAK BURCU - 10 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle bir araya gelebileceğiniz bu Pazar gününde gökyüzünde biraz gerilimli enerjiler var. Gereksiz tartışmalar olabilir. Duygularınızı ifade edebildiğiniz takdirde sorunlar çözülebilir, biraz açık olmaya gayret edin.

Yakın arkadaşlarınızla bir program yaparak Pazar gününü keyifli geçirebilirsiniz. Sadece kendi istekleriniz doğrultusunda hareket etmekten uzak durun. Dengenizi sarsacak tartışma ortamlarına girmeyin.

Günü bütçe planı yapmak, geleceğe dönük alım satım konularını değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Bu konular yarın da gündeminizde olacak. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek, keyfiniz yerinde. Geleceğe dönük hayaller kuruyorsunuz. Zorlandığınız konulara ise daha pozitif bir yaklaşımla bakabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü kişisel gelişim çalışmaları yaparak, düşünmekten kaçtığınız konular üzerine yazarak geçirmeniz iyi olabilir. Yöneticiniz Satürn sizi destekliyor, bu çalışmalar için tam uygun zaman.

KOVA BURCU 10 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla veya arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bir süredir halı altına süpürülmüş konular gündeme gelebilir. Kendi fikirleriniz doğrultusunda gereksiz tartışmalara girmeyin.

Çalışmalarınız veya kariyerinizi ilgilendiren konularda mantığınızla beraber sezgilerinizi de dinleyin. Rahatlayacağınız günler uzak değil. Kendi içinize kapanmak yerine yeteneklerinizi kullanın. Bunlar size kapıları açacak.

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