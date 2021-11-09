10 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın üçüncü günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Çarşamba günü burçlara neler getiriyor? 10 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 10 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları..
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 10 Kasım 2021 çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 10 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 10 Kasım çarşamba günlük burç yorumları...
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10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Mars ile Merkür kavuşuyor. Arkadaşlık ilişkilerinizde iletişim konuları önem kazanıyor. Tartışmalardan uzak durun, fikir çatışmaları halinde kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın. Yıkıcı sonuçları olabilir.
BOĞA BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ortamınızda tartışmaların, gerilimlerin olabileceği bir gün. Önemli görüşmelerinizi, toplantılarınızı ertelemenizde fayda var. Sözlerinize çok dikkat edin. Ani kararlar almaktan, fevri tepkilerden uzak durun.
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İKİZLER BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Merkür ile Mars kavuşuyor. Ayrıca Satürn ile gerilimli bir açısı var. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde, yüksek öğrenimle ilgili konularda önemli bir karar almayın. Seyahat planınız varsa ertelemenizde fayda var.
YENGEÇ BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras, vergi, borç-alacak konuları gündeminize gelebilir. Başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili konularda blokajlar olabilir. Resmi kurumlardaki işleriniz sürüncemede kalabilir. Önemli girişimlerinizi erteleyin.
ASLAN BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğiniz ya da ilişkinizde tartışmalar, gerilimler olabilir. Fevri davranışlardan, egosal tavırlardan uzak durmak önem taşıyor. Sözlerinizi dikkatli seçin, aksi takdirde yıkıcı sonuçlar doğurabilir.
BAŞAK BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Merkür ile Mars kavuşuyor. Ayrıca Satürn ile gerilimli bir açısı var. Günlük iş akışınız yoğun ve stres yüklü olabilir. Stres kaynaklı mide problemleri yaşayabilirsiniz. Molalar verin, mümkün olduğunca sakinliğinizi koruyun.
TERAZİ BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle yaşayabileceğiniz çatışmalara, gerginliklere karşı dikkatli olmanız gereken bir gün. Tartışmalar gereksizce uzayabilir. Sözlerinize dikkat edin, ilişkiyi zorlamayın. Önemli konuları konuşmayı erteleyin.
AKREP BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev alım-satım ya da taşınma gibi konular gündeminizdeyse ertelemenizde fayda var. Önemli bir adım atmayın. Aile içinde tartışmalar çıkabilir, fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Aile büyükleriyle çatışmalar söz konusu olabilir.
YAY BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kardeşleriniz, yakın akraba ya da arkadaşlarınızla çatışmalar, fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durmanızda ya da fazla uzatmamanızda fayda var. Bugünkü gerginliklerin kazananı olmayacak.
OĞLAK BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Satürn ile Merkür arasında negatif etkileşim var. Alım-satım, birikim, yatırım gibi konularda önemli bir karar almayın. Harcamalarınıza dikkat edin. Maddi durumunuzu olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı uyanık olun.
KOVA BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuzda seyahate başlıyor. Kendinize yeni hedefler belirlemek, kararlar almak için istekli olabilirsiniz. Ancak iyice ölçüp biçmenizde veya ertelemenizde fayda var. Dış görünüşünüzde önemli bir değişiklik yapmayın.
BALIK BURCU - 10 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gökyüzünün negatif enerjisinden duygusal olarak yoğun etki alabilirsiniz. Biraz yalnız kalmak, yaratıcı çalışmalar ya da spiritüel konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. Hayatınızı sorgulamak ya da bir karar almak için doğru zaman değil.
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