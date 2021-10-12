12 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 12 Ekim 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Ekim salı günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



12 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 12 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Bir süredir üzerinde çalıştığınız konularla ilgili emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Ancak çalışmaya istikrarlı ve kararlı bir şekilde devam etmeniz gerekiyor.

BOĞA BURCU - 12 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler ya da seyahatlerle ilgili bir gündeminiz olabilir. İşinizle ilgili uzun süredir kurmaya çalıştığınız bağlantılarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz, çabalarınızın karşığını almaya başlıyorsunuz.

Başkalarıyla ortak kaynaklarınız veya ortaklıklarınızla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Çatışma yaratabilecek konuları gündeme getirmemekte fayda var. Ufak tefek krizler çıkabilir.

İkili ilişkilerde bazı krizler çıkabilir. İletişim dilinize dikkat edin. Kendi isteklerinizde ısrarcı ya da alıngan olmamaya çalışın. İş ortaklıklarınız varsa aynı şekilde onlarla iletişiminizde de dikkatli olmanızda fayda var.

Yoğun iş gündeminizde rutin işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle kemikler veya eklemlerle ilgili sorunlara karşı dikkatli olun. Vakti gelen sağlık kontrolleriniz varsa ihmal etmeyin.

BAŞAK BURCU - 12 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde aşk ve ilişkiler var. Partnerinizle son dönemdeki sorunlarınız hakkında konuşmak isteyebilirsiniz, ancak iletişim dilinize dikkat etmeniz gerekiyor. Tartışmalara müsait bir gün. Fazla eleştirel olmamaya çalışın.

Kendinizi duygusal ve zihinsel anlamda dengede hissetmediğiniz bir gün olabilir. Bu durum aile içi ilişkileri ve iletişimi etkileyebilir. Özellikle aile büyükleriyle çıkabilecek gerginliklere karşı dikkatli olun.

Aldığınız eğitimlerin sonuçlarını görmeye başlayacağınız günlerdesiniz. Yeni bir meslek edinmek ya da iş kurmak gibi planlarınız varsa emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz. Ancak aksiyona geçmek için biraz bekleyin.

Parasal konular gündeminize gelebilir. Bütçenizi, borçlarınızı veya yatırımlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Harcama dürtünüzü kontrol altına almanız gerektiğini fark edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yöneticiniz Satürn ise ileri hareketine başlıyor. Çalışmalarınızı gözden geçirebilirsiniz. İş kurmak ya da işinizi büyütmek gibi planlarınız varsa sonuç almaya başlıyorsunuz.

KOVA BURCU 12 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki gündeme karşı ilginiz az, enerjiniz biraz düşük olabilir, akşam saatlerinde yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı şifası için çok güzel bir süreç, yöneticiniz Uranüs sizi destekliyor.

İşinizle ilgili etkinlik ya da sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızın davetlerine katılabilirsiniz. Ancak hayatınızla ilgili önemli bir süreçte olduğunuz için sosyalleşmeyi abartmamaya, kendinizle de kalmaya çalışın.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER