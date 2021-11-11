12 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın beşinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cuma günü burçlara neler getiriyor? 12 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 12 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları..
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 12 Kasım 2021 cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Kasım cuma günlük burç yorumları...
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12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz kendinizle kalmak, hayallerinize dalmak isteyebilirsiniz. Hayattan ne istediğinizi, neye hazır olduğunuzu kendinize sorun. Sezgilerinize kulak verin. Geçmişe değil geleceğe bakma zamanı…
BOĞA BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlık ilişkilerinizde, sosyal çevrenizle olan bağlantılarınızda destekleyici enerjiler altındasınız. İlişkiler şifalanabilir, yeni başlangıçlar yapılabilir. Herkes ikinci bir şansı hak eder unutmayın.
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İKİZLER BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mesleki hayallerinize, kariyer hedeflerinize ulaşmak için kendinize yeni fikirler, ilham kaynakları bulabilirsiniz. Mentorluk ya da koçluk alarak ilerleyebilirsiniz. Yeter ki ne istediğinize karar verin ve odaklanın.
YENGEÇ BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı hayalleri kurabilir, yaşamınızı değiştirme yönünde daha umutlu ve coşkulu hissedebilirsiniz. Belki bir seyahat hayaliniz var, onunla ilgili harekete geçebilirsiniz. Bugünün enerjilerinden faydalanın.
ASLAN BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Güneş bugün Neptün ile pozitif etkileşimde. Başkalarıyla ortak kaynaklarınız, miras ya da gelir paylaşımı gibi konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harekete geçme yönünde kendinizi daha motive hissedebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiniz şifalanıyor, zorluklar geride kalıyor. Hayal kırıklığına uğradığınız konulara başka bir gözle bakabilir, daha iyimser ve umutlu olabilirsiniz. Akışta kalmak, hayatın sürprizlerine açık olmak en çok ihtiyacınız olan şey…
TERAZİ BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük iş akışınız rahat akabilir, yapılacak işler listenizi kolayca hafifletebilirsiniz. Kendinize yeni bir rutin oluşturmak yönünde ilham kanallarınız açık. Sağlık sorunlarınız varsa şifa enerjisine de açıksınız.
AKREP BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiniz şifalanıyor, yeter ki siz geçmişe tutunmayı bırakın. Gölgelerinize yenilmediğiniz takdirde daha iyimser ve umutlu olabilirsiniz. Bu da ilişkinizin en çok ihtiyacı olan şey… Siz iyi olun ki ilişkinizi de iyileştirebilin.
YAY BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içi ilişkilerde mevcut olan tatsızlıklar geride kalabilir, dargınlar barışabilir. İyimserliğiniz zirvede. Öyle ki, adeta bulaşıcı bir enerji taşıyorsunuz. Bugün hem kendinize hem çevrenizdeki kişilere iyi geleceksiniz.
OĞLAK BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizden destek görebilir, kendinizi daha rahat ve akışta hissedebilirsiniz. Kısa bir seyahat sürpriz olarak gündeminize gelebilir. Hayallerinize inanın, biraz hayatın akışına güvenin.
KOVA BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün maddi durumunuzla ilgili rahat bir akış olabilir. Maddi hedeflerinize ulaşabilir, isteklerinizi elde etmenizi sağlayacak yeni iş fikirleri geliştirebilirsiniz. Yeni bir gelir kaynağı elde edebilirsiniz.
BALIK BURCU - 12 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın en destekleyici enerjilerini taşıyan bugün Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Yöneticiniz Neptün’ün Güneş’le olumlu etkileşimi adeta sizi hayallerinize taşıyor. Dilek dileyin, niyetlerinizi yazın, bol bol hayal kurun.
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