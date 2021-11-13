14 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle beraber ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha fazla ilgiyle takip ediliyor. Peki, 14 Kasım 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Kasım pazar günlük burç yorumları...

14 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 14 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftanın son gününü dinlenmeye ayırın. Kişisel gelişim konularında ya da ilgi alanlarınızda okumalar yapabilir, bakış açınızı yenileyebilirsiniz. Hayatınızla ilgili bazı yeni kararlar almanın eşiğindesiniz.

BOĞA BURCU - 14 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyalleşmek istediğiniz, keyifli bir gün. Arkadaşlarınızla görüşmeye vakit ayırabilir, biraz eğlenerek kafanızı boşaltabilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz kişilerle ilgili yeni haberler almanız mümkün.

Bugünlerde kariyerinizi ilgilendiren konularda düşüncelere dalmış olabilirsiniz. İyice dinlenerek kafanızı toparlamaya, henüz bir karar almamaya çalışın. Zihninizi tazeleyin. Meditasyon ya da yürüyüş iyi gelebilir.

Haftanın son gününde bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşmak, doğada uzun bir yürüyüş yapmak size iyi gelebilir. Sizi üzen konulara farklı bir açıdan yaklaşabilir, biraz daha iyimser olabilirsiniz.

Parasal kaynaklarınız, başkalarıyla ortak kazançlarınız gibi konularda bir karara varmak isteyebilirsiniz. Krizleri yönetecek güçte hissediyorsunuz, yöneticiniz Güneş’ten de destek alıyorsunuz.

BAŞAK BURCU - 14 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkiniz odak noktanızda. Bazı konuşmalar yaptıktan sonra rahatlayabilir, daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Her şeyi kafanızda gereksizce büyüttüğünüzü fark edebilirsiniz.

Haftanın son gününü kendinize ayırabilir ve kişisel bakım yaparak rahatlayabilirsiniz. Bu psikolojinize de iyi gelecek. Ayrıca yaşam alanınızı düzenleyebilir, derleyip toparlayarak haftayı tamamlayabilirsiniz.

Günü partnerinizle birlikte geçirebilir, haftayı keyifli tamamlayabilirsiniz. İlişkiniz yoksa, beklemediğiniz bir ortamda sizi heyecanlandıracak biriyle tanışmanız mümkün. Yöneticiniz Plüton’dan destek alıyorsunuz.

Hafta sona ererken ailenizle bir araya gelebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sizden istenen bazı görevleri severek yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise odağınızı ilişkinize çevirmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelebilir, haftayı keyifli tamamlayabilirsiniz. Enerjiniz yükseliyor, kendinizi daha iyimser hissediyorsunuz. Fikirlerinizle çevrenizdekilere ilham verebilirsiniz.

KOVA BURCU 14 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mali durumunuzu ilgilendiren önemli kararlar almamaya, biraz beklemede kalmaya çalışın. Mevcut kaynaklarınızı korumaya odaklanın. Beklenmedik bir harcama yapmanız gerekebilir.

Mali durumunuzu ilgilendiren önemli kararlar almamaya, biraz beklemede kalmaya çalışın. Mevcut kaynaklarınızı korumaya odaklanın. Beklenmedik bir harcama yapmanız gerekebilir.

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