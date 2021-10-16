17 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 17 Ekim 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 17 Ekim pazar günlük burç yorumları...



17 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 17 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonu biraz dinlenmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Son dönemde yaşadıklarınızı değerlendirebilir, geçmişi gözden geçirebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar için uygun bir gün.

BOĞA BURCU - 16 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla bir araya gelerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bazı konular tekrar gündeme gelip gerginlik doğurabilir, eski defterleri açmamakta fayda var.

Uzun vadeli olarak kariyerinizle ilgili yeni planlar yapabilir, hedefler belirleyebilirsiniz. Sonlandırmanız gereken konular olabilir. Günü bu konular üzerinde düşünerek değerlendirebilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Hedeflerinizi yeniden güncelleyebilirsiniz. Alacağınız herhangi bir kararı iyice düşündüğünüzden emin olun.

Yöneticiniz Güneş’in Plüton’la gerilimli açısı gerginlik ve krizler yaratabilir. Hayat amaçlarınız, hedeflerinizle ilgili kendinizi bloke olmuş gibi hissedebilirsiniz. Başkalarından gelen desteklerle ilgili de pürüzler çıkabilir.

BAŞAK BURCU - 17 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü partnerinizle birlikte vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz. Geçmişteki tam çözülmemiş konular tekrar gündeme gelebilir. Netlik kazanmamış durumlar kafanızı karıştırabilir. Açık iletişimde kalın.

Günlük rutinlerinizi, düzeninizi rahatlatacak değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Evinizi ya da çalışma ortamınızı düzenleyebilirsiniz. Kendinizi fazla yormamaya özen gösterin. Sağlığınıza dikkat edin.

Yöneticiniz Plüton’un Güneş’le gerilimli açısı ilişkinizle ilgili krizler yaratabilir. Yön kaybetmiş, bloke olmuş gibi hissedebilirsiniz. İlişkiyi şifalandırmak için neleri dönüştürmeniz gerektiğine bakmalısınız.

Ailenizle ilgili konular gündeminizde. Ev emlak alım-satım konularıyla da ilgilenebilirsiniz. Bugün bazı hedeflerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bloke olmuş konuları çözmek için dönüşüme açık olmalısınız.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla birlikte olabilirsiniz. Fikir çatışmaları gereksiz gerginlikler yaratabilir. Özellikle eski defterleri açmamaya dikkat edin.

KOVA BURCU 17 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde mali konular var; kendinize yeni bir bütçe planı yapabilirsiniz. Bazı parasal hedeflerinizi güncellemenizin vakti gelmiş olabilir. Araştırmalarınızı iyi yaptığınızdan emin olun.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yaşamınızı değerlendirmek, sorunlu alanlarda şifalanmak, amaçlarınız ve arzularınız doğrultusunda yeni kararlar almak ve niyetler belirlemek için ideal bir gün.

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