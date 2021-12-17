18 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Aralık 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Aralık cumartesi günlük burç yorumları...

18 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 18 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yakın çevrenizle, kardeşleriniz veya akrabalarınızla olan ilişkileriniz gündeme gelebilir. Fazla beklentiye girdiğiniz konularda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Size ne kadar değer verdiklerinizi sorgulayabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 18 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs retroya hazırlanıyor. Parasal konulara odaklanabilir, kaynaklarınızı korumak adına bazı kısıtlamalara gidebilirsiniz. Uzun vadeli düşünerek hareket etmek sizi biraz rahatlatabilir.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük olarak, kendinizi güvende hissedeceğiniz yeni planlar yapmaya, projeler geliştirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu konulara eğilebilirsiniz.

Duygu iniş çıkışları yaşayabilirsiniz, psikolojik olarak modunuz biraz düşük olabilir. Özellikle özdeğer, özsevgi konularına eğilmenizde, spiritüel çalışmalar yapmanızda fayda var. Kendinize şefkat gösterin.

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sorgulamaya başladığınız konular olabilir. Özdeğer, özsevgi konularında gizli gölgeleriniz olabilir ve bunlar açığa çıkabilir. İçsel bir sorgulama sürecine de girebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 18 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinize ve iş gündeminize odaklısınız. Yoğun çalışmalarınızın arasında, iş çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Patronlarınız ya da ortaklarınızla olan ilişkileriniz de gündeme gelebilir.

Hayatla ilgili hayal kırıklıklarınız var. Her şeyin kusursuz olmasını arzularken, karşılaştığınız gerçekler sizi üzüyor. Yöneticiniz Venüs retroya hazırlanırken ilişkilerinize odaklanmaya başlıyorsunuz.

Krizli bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Buradan güçlenerek çıkacaksınız, bunu başaracak kadar dayanıklısınız. Bu süreçte ilişkilere de odaklanacaksınız. Yaşadığınız hayal kırıklıkları olabilir.

Evliliğiniz ya da uzun süreli ilişkinizle ilgilenebilirsiniz. İlişkinizle ilgili hayal kırıklıklarınız olabilir, bazı konularda fazla beklentiye girmiş ve karşınızdakine çok şey yüklemiş olabilirsiniz. Bir sorgulama sürecine giriyorsunuz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Rutinleriniz, görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle ilaç veya alkol kullanımından kaynaklı bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

KOVA BURCU 18 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkinizle ilgili konulara öncelik verebilirsiniz. İlişkinizle ilgili hayal kırıklıklarınız olabilir, bazı konularda fazla beklentiye girmiş ve karşınızdakine çok şey yüklemiş olabilirsiniz. Bir sorgulama sürecine giriyorsunuz.

Evinizle ilgili görev ve sorumluluklarınıza odaklanabilirsiniz. Parasal konularda güvence ihtiyacınız var. Ailenizin güvencesini de düşünerek kaynaklarınızı korumak adına bazı kısıtlamalara gidebilirsiniz.

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