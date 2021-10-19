19 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 19 Ekim 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 19 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 19 Ekim salı günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



19 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 19 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye devam ediyor. Hedefleriniz, plan ve projelerinizle ilgili olarak motivasyonunuz yüksek. Yöneticiniz Mars’ın Jüpiter’le olumlu etkileşimi sizi daha da güçlü ve cesur hissettirecek.

BOĞA BURCU - 19 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İç dünyanıza ve duygularınıza odaklısınız. Hafif bir duygusallık ya da hüzün hissediyor olabilirsiniz. Bugünlerde farkındalığınız artıyor. Spiritüel çalışmalar yapın. Yöneticiniz Venüs’ün desteğini alıyorsunuz.

Arkadaşlıklarınız ve sosyal ilişkileriniz gündemde. Gökyüzündeki olumlu açılar sizi desteklerken flört enerjiniz de yüksek. Yeni bir sosyal ortama girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz.

Kariyerinizle ilgili yoğun bir gündeminiz olabilir. Bugünlerde aldığınız yeni bir iş teklifini değerlendirebilirsiniz. Mevcut işinizde ise emeklerinizin karşılığını alıyor ve fark ediliyorsunuz.

Gelecekle ilgili hayallerinize, hedeflerinize odaklısınız. Yeni plan ve projeler geliştirebilirsiniz. Uluslararası ticaret ya da eğitim gibi konularda önünüz açık. Bugünlerde bir seyahat gündeme gelebilir.

BAŞAK BURCU - 19 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklıklarınız, başkalarıyla ortak kaynaklarınız ya da aldığınız desteklerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Şanslı olduğunuz bir gün, girişim fırsatlarını ya da iş birliği olanaklarını değerlendirin.

İlişkilerle ilgili olarak yöneticiniz Venüs’ün desteğini alıyorsunuz. Hayal ettiğiniz güzel gelişmeler olabilir, ilişkiniz geleceğe taşınabilir. Hayatınızda kimse yoksa yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

Rutin görev ve sorumluluklarınızla ilgilendiğiniz yoğun bir iş günü olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Yaptırmanız gereken kontrolleri ihmal etmeyin. Bir tedavi ya da terapiye başlamak için uygun bir dönem.

Bugün yöneticiniz Jüpiter ile Mars arasındaki pozitif etkileşim sizi ilişkilerle ilgili şanslı bir konuma taşıyor. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, beklemediğiniz bir teklif alabilir ya da siz bir adım atabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Taşınma, ev alım-satım gibi planlarınız varsa bugünü değerlendirebilirsiniz. Gökyüzünde harekete geçmek için destekleyici bir enerji var. Yöneticiniz Satürn de sizi destekliyor. Ailenizle birlikte yeni bir hayata başlayabilirsiniz.

KOVA BURCU 19 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz ya da yakın çevre ilişkilerinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. Eğitim almayı düşünüyorsanız harekete geçmek, bir sözleşmeye imza atmak gibi girişimler için uygun bir gün.

Bugün parasal konularla ilgilenmeniz için gökyüzünde sizi destekleyen bir enerji var. Alım-satım yapabilir, kazancınızı arttıracak bir işe başlayabilir ya da yeni bir girişimde bulunabilirsiniz.

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