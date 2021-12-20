21 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ikinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 21 Aralık 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 21 Aralık 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 21 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Aralık pazar günlük burç yorumları...
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21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ya da ofis değişikliği gibi konular gündeminizdeyse bunların üzerine daha ciddi olarak eğilmeye başlayabilirsiniz. Yaşamınızı yeniden organize etmek istiyorsanız yeni sorumluluklar da almanız gerekecek.
BOĞA BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitim konularıyla ilgili araştırma yapabilir, güvendiğiniz kişilerin görüşlerine başvurabilirsiniz. Bu süreç parasal anlamda sizi biraz zorlayabilir ancak uzun vadeli olarak düşünmenizde fayda var.
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İKİZLER BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Yeni bir bütçe planı yapabilir, daha uzun vadeli olarak düşünmeye başlayabilirsiniz. Güvence ihtiyacınız artıyor. Günü kurtaracak çözümlerden uzaklaşıyorsunuz.
YENGEÇ BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük hayalleriniz için harekete geçmeye isteklisiniz. İşe öncelikle plan-program yapmakla başlayın. Maddeler halinde yazmak faydalı olacaktır.
ASLAN BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde biraz modunuz düşük olabilir ancak kendinizi hızla toparlayacak güçtesiniz. Bugünü biraz dinlenmeye ayırın, en azından akşam saatlerinde kişisel gelişim çalışmaları yapmak size iyi gelebilir.
BAŞAK BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Bugünlerde başlayan arkadaşlıklar uzun vadeli olarak hayatınızda kalabilir. Yeni tanıştığınız insanların size bir şey öğretmek için hayatınıza girdiklerini hatırlayın.
TERAZİ BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konuları daha ciddi olarak ele almaya başlıyorsunuz. İş değişikliği ya da iş kurma gibi planlarınız varsa, ayaklarınızın yere daha sağlam basacağı ve doğru kararlar verebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
AKREP BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler, görüşmeler, sözleşmeler ya da yüksek öğrenim konularıyla ilgili bir gündeminiz olabilir. Ayaklarınızın yere daha sağlam basacağı ve doğru kararlar verebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
YAY BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Borç, kredi, ortaklık ya da miras konularıyla ilgili bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumluluk alarak hareket etmek uzun vadede size fayda sağlayacak. Günü kurtaracak çözümlerden uzak durun.
OĞLAK BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş bugün sizin burcunuza geçiyor. İlişkinizi veya iş ortaklıklarınızı ilgilendiren bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almaya istekli olurken, karşı taraftan da aynı yaklaşımı görmek sizi rahatlatabilir.
KOVA BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük rutininizi, görev ve sorumluluklarınızı yeniden ele alabilir, daha verimli olabileceğiniz şekilde geliştirebilirsiniz. Önümüzdeki günler plan-program yapmak, daha disiplinli çalışmak için uygun enerjiler veriyor.
BALIK BURCU - 21 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Odak noktanızda ilişkiniz var. Biraz daha gelecek odaklı düşünmeye başlayabilirsiniz. Adeta hayal aleminden gerçeklere geçiş yapıyorsunuz. Bu süreci üzülmeden geçirebilmek için kalbinizle birlikte aklınızı da dinleyin.
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