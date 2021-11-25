26 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 26 Kasım 2021 cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Kasım cuma günlük burç yorumları...

26 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 26 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Partnerinizle ilişkiniz rahatlıyor, birlikte biraz daha keyifli zaman geçirmek istiyor olabilirsiniz. Akşam saatleri için güzel bir organizasyon yapabilir ya da onun tarafından bir davet alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 26 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle birlikte vakit geçirebileceğiniz güzel bir Cuma akşamı planlayabilirsiniz. Her zamanki gibi evinizin konforunda sevdiklerinizle birlikte olmak istiyorsunuz. Güzel bir akşam yemeği iyi bir fikir olabilir.

Yakın çevrenizdeki kişiler ya da akrabalarınız veya kardeşlerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Akşam saatleri için güzel bir organizasyon yapabilir ya da bir davet alabilirsiniz.

Biraz rahatlamak ve eğlenmek için fazlaca harcama yapabileceğiniz bir gün. Dış görünümünüzü değiştirebilir, bununla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. İpin ucunu kaçırmamaya çalışın.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Dış görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz, özellikle saçlarla ilgili işlemler için ideal bir gün. Keyifli bir Cuma akşamı geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 26 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Cuma akşamını biraz yalnız kalıp dinlenerek geçirmek isteyebilirsiniz. Son bir haftanın gündemi sizi epeyce yordu. Zihninizi rahatlatıcı meditasyon gibi çalışmalar yapabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde ya da arkadaş ortamınızda ön planda olmak, dikkat çekmek isteyebilirsiniz. Ancak kendinizi bazı tartışmaların ortasında bulmak sizi rahatsız edebilir. Diplomatik tavrınızı koruyun.

Haftanın son iş gününde yoğun bir gündeminiz olabilir. Tamamlamanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Katılmanız gereken toplantılarda bazı gerilimler söz konusu olabilir. Soğukkanlılığınızı koruyun.

Biraz rahatlamak ve gündeminizi geride bırakmak istediğiniz günlerdesiniz. Cuma akşamını keyifli bir etkinlikte ya da tek başınıza yapmaktan keyif aldığınız aktivitelerle tamamlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Miras, ortak kazançlar ya da ödemelerle ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Bugünün olumlu gökyüzü enerjileriyle rahat bir akışınız olabilir. Akşam saatlerini biraz dinlenmeye ve keyifli zaman geçirmeye ayırın.

KOVA BURCU 26 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşinizle ilişkiniz rahatlıyor, sorunlar geride kalıyor. Birbirinize daha çok zaman ayırmak istiyor olabilirsiniz. Akşam saatleri için güzel bir organizasyon yapabilir ya da bir davete katılabilirsiniz.

Yarım kalan işlerinizi tamamladığınız yoğun bir iş günü geçirebilirsiniz. Akşam saatlerini biraz dinlenmeye ve eğlenmeye ayırmak size iyi gelecek. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz.

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