5 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 5 Ekim 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Ekim salı günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yoğun iş gündeminiz devam ederken öğleden sonradan itibaren ilişkiler gündeminize geliyor. Kendi istekleriniz doğrultusunda beklentilere girerseniz çatışmalar çıkabilir. İlişkiniz sınavdan geçiyor.

BOĞA BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerle ilgili olarak çatışmalardan uzak durup empati yapmak önem taşıyor. Öfkenize ya da kıskançlık gibi duygularınıza hakim olmanız önemli. Diğer taraftan günlük iş yoğunluğunuz artıyor.

Karar verdiğiniz konularda ilerleyebilirsiniz, ancak henüz netleşmeyen konuları beklemeye almanızda fayda var. Kafanız karışık olabilir. İlişkilerde ise sağlıklı bir diyalog kurmak önem taşıyor.

Ev-emlak alım satım konularındaki kararlarınızı ya da taşınma planlarınızı askıya almanızda fayda var. Kafa karışıklığı ya da dikkatsizlikten kaynaklanan aksaklıklar çıkabilir. İmza atmak için uygun bir süreç değil.

Bir eğitim almakla ilgili planlarınız varsa seçeneklerinizi doğru değerlendirmeniz önemli. Dikkatinizden kaçan durumlar sonradan sorun yaratabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla ilgili olarak sizi şaşırtacak gelişmeler olabilir.

BAŞAK BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleye kadar sizin burcunuzda. Terazi’ye geçmesiyle beraber maddi konular gündeminize gelebilir. Önemli bir yatırım kararı için acele etmemenizde fayda var. Geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz.

Öğleden sonra Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Geleceğe dönük planlarınız gündeme gelebilir. Dış görünümünüzde değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak ay sonuna dek keskin kararlar almayın.

Bugün biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız devrede, rüyalarınıza dikkat edin. Spiritüel çalışmalar için uygun bir gün. İlişkileri zorlamamanızda fayda var. Hayal kırıklıklarınız olabilir.

İş ortamınızdaki kişilerle bir etkinliğe katılabilir veya arkadaş grubunuzla birlikte vakit geçirebilirsiniz. İnsanların bazı konulardan sizden farklı düşündüklerini fark edebilirsiniz. Fikir ayrılıkları keyfinizi kaçırabilir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Bir sözleşme ya da yapacağınız bir iş görüşmesinden beklediklerinizi bulamayabilirsiniz. Ayrıca dikkatinizden kaçan durumlar söz konusu olabilir.

KOVA BURCU 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uluslararası işler ya da hukuksal süreçlerle ilgili olarak olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Kafanız karışabilir, kararlarınızdan emin olmayabilirsiniz. Biraz beklemede kalmanızda fayda var.

Ortak yatırımlar ve parasal konularla ilgili gelişmeler olabilir. Bazı krizleri yönetmeniz gerekebilir. İlişkiniz ise sınavdan geçiyor. Bilinçaltınız aktif olacağı için rüyalarınıza dikkat edin.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER