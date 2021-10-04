5 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
5 Ekim 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 5 Ekim 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 5 Ekim 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Ekim salı günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun iş gündeminiz devam ederken öğleden sonradan itibaren ilişkiler gündeminize geliyor. Kendi istekleriniz doğrultusunda beklentilere girerseniz çatışmalar çıkabilir. İlişkiniz sınavdan geçiyor.
BOĞA BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İkili ilişkilerle ilgili olarak çatışmalardan uzak durup empati yapmak önem taşıyor. Öfkenize ya da kıskançlık gibi duygularınıza hakim olmanız önemli. Diğer taraftan günlük iş yoğunluğunuz artıyor.
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İKİZLER BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karar verdiğiniz konularda ilerleyebilirsiniz, ancak henüz netleşmeyen konuları beklemeye almanızda fayda var. Kafanız karışık olabilir. İlişkilerde ise sağlıklı bir diyalog kurmak önem taşıyor.
YENGEÇ BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev-emlak alım satım konularındaki kararlarınızı ya da taşınma planlarınızı askıya almanızda fayda var. Kafa karışıklığı ya da dikkatsizlikten kaynaklanan aksaklıklar çıkabilir. İmza atmak için uygun bir süreç değil.
ASLAN BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir eğitim almakla ilgili planlarınız varsa seçeneklerinizi doğru değerlendirmeniz önemli. Dikkatinizden kaçan durumlar sonradan sorun yaratabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla ilgili olarak sizi şaşırtacak gelişmeler olabilir.
BAŞAK BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay öğleye kadar sizin burcunuzda. Terazi’ye geçmesiyle beraber maddi konular gündeminize gelebilir. Önemli bir yatırım kararı için acele etmemenizde fayda var. Geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öğleden sonra Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Geleceğe dönük planlarınız gündeme gelebilir. Dış görünümünüzde değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak ay sonuna dek keskin kararlar almayın.
AKREP BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız devrede, rüyalarınıza dikkat edin. Spiritüel çalışmalar için uygun bir gün. İlişkileri zorlamamanızda fayda var. Hayal kırıklıklarınız olabilir.
YAY BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ortamınızdaki kişilerle bir etkinliğe katılabilir veya arkadaş grubunuzla birlikte vakit geçirebilirsiniz. İnsanların bazı konulardan sizden farklı düşündüklerini fark edebilirsiniz. Fikir ayrılıkları keyfinizi kaçırabilir.
OĞLAK BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Bir sözleşme ya da yapacağınız bir iş görüşmesinden beklediklerinizi bulamayabilirsiniz. Ayrıca dikkatinizden kaçan durumlar söz konusu olabilir.
KOVA BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uluslararası işler ya da hukuksal süreçlerle ilgili olarak olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Kafanız karışabilir, kararlarınızdan emin olmayabilirsiniz. Biraz beklemede kalmanızda fayda var.
BALIK BURCU - 5 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak yatırımlar ve parasal konularla ilgili gelişmeler olabilir. Bazı krizleri yönetmeniz gerekebilir. İlişkiniz ise sınavdan geçiyor. Bilinçaltınız aktif olacağı için rüyalarınıza dikkat edin.
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