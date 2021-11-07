8 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 8 Kasım 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Kasım pazartesi günlük burç yorumları...

8 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 8 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya başlarken gündeminizde kariyeriniz var. Yüksek bir enerjiyle çalışabilir, işinizle ilgili doğru kararlar alabilir ve harekete geçebilirsiniz. Yöneticiniz Mars’tan destek alıyorsunuz.

BOĞA BURCU - 8 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Bir seyahat fırsatı yakalayabilirsiniz. Gökyüzünün olumlu enerjilerini kullanın.

Miras, vergi, borç-alacak konuları gündeme gelebilir. Başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili süreçlerde ya da eşinizin mali durumunda rahat bir akış olabilir. Yöneticiniz Merkür’den destek alıyorsunuz.

Haftanın ilk gününde evliliğiniz ya da ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Gökyüzündeki etkiler destekleyici. Partnerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Ertelediğiniz konuşmaları yapmak için de ideal bir gün.

Haftaya başlarken sağlığınızla ilgili güzel haberler alabilir, endişe ettiğiniz konular varsa rahatlayabilirsiniz. Günlük iş akışınızı yeniden ele alabilir ve sizi rahatlatacak yeni rutinler oluşturabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 8 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk günü ilişkinizle ilgili konular gündeme geliyor. Gökyüzünün enerjisi ilişkinizi destekliyor. Partnerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür’den destek alıyorsunuz.

Ev alım-satım ya da taşınma gibi konular gündeminizdeyse bugünü değerlendirebilirsiniz, gökyüzü enerjileri destekleyici. Ayrıca aileyi ilgilendiren bazı konularda konuşmalar yapmanız gerekebilir.

Haftanın ilk günü kardeşleriniz, yakın akraba ya da arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bir eğitim alma planınız varsa araştırmalar yapabilir, kayıt yaptırabilirsiniz.

Haftanın ilk günü parasal konular gündeminize geliyor. Alım-satım, birikim, yatırım gibi konularda gökyüzünün enerjileri destekleyici. Bütçenizi gözden geçirip bazı kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda hareket ediyor. Bugünü plan ve projelerinizle ilgilenmeye, yeni hedefler belirleyip kararlar almaya ayırabilirsiniz. Dış görünüşünüzde de değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU 8 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken biraz kendinizle kalma, dış dünyadan çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Akşam saatlerini spiritüel çalışmalara ayırmanız iyi olabilir. Farkındalıklarınız artıyor, rüyalarınıza dikkat edin.

Haftaya başlarken gökyüzü arkadaşlık ilişkilerinizi destekliyor. Gireceğiniz sosyal ortamlarda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Var olan arkadaşlıklarınız ise güçleniyor.

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